12 روستای بخش زیویه سقز گازدار می شوند/ تاسیس بخشداری جدید امام در سقز

به گزارش خبرگزاری مهر، نادر فخری در جمع مردم دهستان سنته از توابع شهرستان سقز اظهار داشت: امروز تمام امکانات به دورترین نقطه شهرستان سقز رسیده است و تا پایان محرومیت زدایی این خدمات ادامه دارد.

وی با بیان اینکه دولت در سال کاری جاری تنها در این بخش و شهر صاحب بالغ بر 120 میلیارد ریال هزینه می کند، افزود: امروز فضای کار برای تمام خدمتگزاران به مردم مهیا شده است.

فرماندار سقز بر بهره گیری از توانمندی شهرستان سقز به ویژه در بخش کشاورزی برای ایجاد شغل های پایدار تاکید کرد و قانون گرایی و خدمت به مردم را از وظیفه یک مسئول و مدیر دلسوز دانست و ادامه داد: بر این اساس باید همه برای رونق کار و پیشه و ایجاد اشتغال برای طبقات مختلف مردم جامعه تلاش کنیم.

فخری در بخش دیگری از سخنان خود از تاسیس چهارمین بخشداری در شهرستان سقز تا چند روز آینده با مرکزیت دهستان سنته با نام بخشداری امام خبرداد.

وی یکی از دغدغه های مسئولان نظام مقدس اسلامی به ویژه رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهوری را اشتغال برای طبقات مختلف مردم دانست و برهمکاری مسئولان برای اجرایی کردن این امر مهم تاکید کرد.

نماینده مردم شهرستان های سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم با تقدیر از خدمات نظام مقدس اسلامی ایران در شهرستان سقز، گفت: در این شهرستان علیرغم انجام این همه کار باز شاهد بعضی کاستی ها هستیم که امیدواریم با همکاری و همدلی فرماندار جدید شهرستان با توجه به کارنامه درخشانشان کاستی ها به حداقل برسد.

محسن بیگلری به پتانسیل های کشاورزی و معدنی شهرستان سقز اشاره کرد و افزود: باید با همکاری و همدلی مردم و مسئولین برای فعال کردن این دو بخش مهم تلاش کرد.

وی اظهار داشت: امروز به برکت نظام مقدس اسلامی ایران اعتبارات زیادی به این شهرستان اختصاص یافته است اما با توجه به حجم کار این اعتبارات نیاز است که افزایش یابد.