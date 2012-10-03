هزار میلیارد ریال بابت تملک در گرگان صرف شد

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم کریمی سه شنبه شب در جلسه شورای شهر گرگان افزود: شهرداری باید از سال آینده در بحث روکش آسفالت کارهایی اساسی انجام دهد چرا که در حال حاضر یکی از مشکلات شهر ما بحث روکش آسفالت های شهر است.

شهردار گرگان در ادامه اضافه کرد: همچنین شهرداری در بحث دفع آبهای سطحی ،روکش آسفالت و زیبا سازی شهر کمی عقب است که با همت و تلاش می توانیم این مشکلات را حل کنیم اما خوشبختانه در بقیه حوزه های شهری در حال حاضر هیچ مشکل خاصی وجود ندارد.

وی در ارتباط با دیواره سازی رودخانه ها تصریح کرد: تا دو سال آینده تمامی دیواره سازی ها برای رودخانه های شهر به اتمام خواهد رسید.

کریمی عنوان داشت: در سال گذشته حدود 900 معبر را کار آسفالت آن به اتمام رسید و در حال حاضر هیچ معبر خاکی در شهر وجود ندارد همچنین شهرداری توانسته در بحث پیاده رو سازی کارهای بسیار ارزشمندی انجام دهد که قابل مقایسه با دوره های قبل نیست.

وی ابراز داشت: در کل طی دوسال اخیربه نیروهای شهرداری فقط دو نفر اضافه شده اند این در حالی است که در این دوره از کار شورا چیزی حدود 160 نفر در شهرداری بازنشست شده اند که این نشان می دهد، شهرداری در بحث نیروی انسانی هیچ مشکلی ندارد و حتی نیروی بیشتر از حد لازم را نیز در اختیار دارد.



شهردار شهر گرگان گفت: جشنواره اقوام ایران زمین امسال به علت مشکلات تامین اعتبار مالی قرار شد که برگزار نشود اما استاندار گلستان نظر به این داشتند که این همایش امسال هم در گلستان برگزار شود و طبق سالهای قبل که ما از سفرا و مهمانان پذیرایی می کردیم امسال هم این کار بر عهده ما گذاشته شده است.