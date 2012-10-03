۱۲ مهر ۱۳۹۱، ۱۰:۰۵

محمدی خبر داد:

اسکلت 2000 واحد مسکونی در مناطق زلزله زده نصب شده است

تبریز - خبرگزاری مهر: مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی گفت: 820 پیمانکار و گروه های بسیجی در مناطق زلزله زده در حال بازسازی منطقه هستند که اسکلت دو هزار واحد مسکونی نصب شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، قربان محمدی صبح امروز در گفتگو با خبرنگار مهراعلام کرد: در مناطق زلزله زده 12هزار واحد مسکونی پی کنی شده که این فعالیت توسط 820 پیمانکار و خود مردم منطقه صورت گرفته است.

وی افزود: کار آرماتور بندی هفت هزار و 600 دستگاه خانه به اتمام رسیده و در پنج هزار و 500 واحد با اتمام کار فونداسیون آماده نصب اسکلت هستیم.

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی تصریح کرد: کار آواربرداری ساختمانهای تخریب شده تمام شده و با همدلی دیگر بنیادهای مسکن استانها و شهرداریها، تلاش می کنیم تا 20 آبان، پنج تا شش هزار خانه را تقدیم آسیب دیدگان کنیم.

محمدی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: برای ساخت کانکس و اسکان موقت برای 12هزار کانکس عقد قرار داد کرده ایم که از این تعداد چهار هزار کانکس را فلزکاران استان تهیه خواهند کرد و برای اسکان دامی نیز هفت هزار واحد توسط سپاه پاسداران و پنج هزار واحد توسط بنیاد بتن در حال سخت است.

کد مطلب 1711048

