اسکلت 2000 واحد مسکونی در مناطق زلزله زده نصب شده است

به گزارش خبرنگار مهر، قربان محمدی صبح امروز در گفتگو با خبرنگار مهراعلام کرد: در مناطق زلزله زده 12هزار واحد مسکونی پی کنی شده که این فعالیت توسط 820 پیمانکار و خود مردم منطقه صورت گرفته است.

وی افزود: کار آرماتور بندی هفت هزار و 600 دستگاه خانه به اتمام رسیده و در پنج هزار و 500 واحد با اتمام کار فونداسیون آماده نصب اسکلت هستیم.

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی تصریح کرد: کار آواربرداری ساختمانهای تخریب شده تمام شده و با همدلی دیگر بنیادهای مسکن استانها و شهرداریها، تلاش می کنیم تا 20 آبان، پنج تا شش هزار خانه را تقدیم آسیب دیدگان کنیم.

محمدی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: برای ساخت کانکس و اسکان موقت برای 12هزار کانکس عقد قرار داد کرده ایم که از این تعداد چهار هزار کانکس را فلزکاران استان تهیه خواهند کرد و برای اسکان دامی نیز هفت هزار واحد توسط سپاه پاسداران و پنج هزار واحد توسط بنیاد بتن در حال سخت است.