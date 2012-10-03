روسیه؛ در حرکت آرام به سوی فتح حوزه سنتی در شبه قاره

به گزارش خبرگزاری مهر، ولادیمیر پوتین قرار بود هفته جاری در این نشست شرکت کند اما گویا این کشور در راستای دوری از ایجاد تنش در روابط خود با دهلی نو از شرکت در نشست صرف نظر کرده است.

هند یکی از متحدین سنتی شوروی سابق و روسیه است. دهلی نو سالها یکی از مشتریان و خریداران عمده تسلیحات روسی به سبب برخی محدودیتهایش برای خرید تسلیحات آمریکایی بوده است. مسکو بر آن است تا با حفظ این کشور در دوره جدید به گونه دیگری وارد مناقشات شبه قاره بشود و با حرکتی حساب نشده موقعیت خود را در کنار آمریکا که با هر دو طرف مناقشه رابطه خوبی دارد از دست ندهد.

‌روزنامه ‌کامرسانت در مطلبی در این باره می نویسد: ‌نشست ‌سران ‌روسیه، ‌پاکستان، ‌افغانستان، ‌و ‌تاجیکستان ‌که ‌قرار ‌بود ‌هفته ‌جاری ‌در ‌اسلام‌آباد ‌برگزار ‌شود، ‌به ‌تعویق ‌افتاده ‌است. ‌منابع ‌پاکستانی اعلام کردند ‌که ‌مقامات ‌این ‌کشور پس ‌از ‌آنکه ‌ولادیمیر ‌پوتین ‌رئیس ‌جمهور ‌فدراسیون ‌روسیه ‌شرکت ‌خود در ‌این ‌جلسه ‌را ‌مورد ‌تأیید ‌قرار ‌نداد، ‌تمام ‌نشست ‌را ‌لغو ‌نمودند.

‌این ‌در ‌حالی ‌است ‌که ‌قرار ‌بود ‌این ‌اولین ‌سفر ‌رئیس ‌جمهور ‌روسیه ‌به ‌پاکستان ‌طی ‌نیم ‌قرن ‌اخیر ‌و ‌سرآغاز ‌نوسازی ‌روابط ‌مسکو ‌با ‌یکی ‌از ‌کشورهای ‌کلیدی ‌منطقه ‌شود.

منابع پاکستانی و هندی دو فرضیه را برای ‌امتناع ‌ولادیمیر ‌پوتین ‌از ‌سفر ‌به ‌اسلام ‌آباد مطرح می کنند. آنها بر این باورند که این امتناع ممکن است ‌ناشی ‌از ‌نگرانی‌های رئیس جمهوری روسیه ‌از ‌تیره ‌کردن ‌روابط ‌با ‌هند ‌باشد. همچنین فرضیه دیگری نیز وجود دارد که این لغو سفر را ‌بی ‌میلی ‌اسلام‌آباد ‌به ‌اعطای ‌قرارداد ‌ساخت مقطع ‌پاکستانی ‌خط ‌لوله ‌انتقال ‌گاز ‌ایران - هند ‌به ‌شرکت ‌روسی ‌گازپروم مرتبط می داند.

گفته می شود که دوری پوتین از پاکستان سبب خشم بسیار اسلام آباد شده است. ‌کارشناسان ‌مسائل ‌هند ‌و ‌پاکستان ‌در روسیه ‌ ‌عقیده دارند ‌که ‌یکی ‌از ‌علل ‌مهم ‌لغو ‌سفر ‌پوتین، ‌عامل ‌هندی ‌است.

‌قرار ‌است ‌اواخر ‌سال ‌جاری ‌ولادیمیر ‌پوتین ‌از ‌هند ‌دیدار ‌مهمی ‌به ‌عمل ‌آورد ‌که ‌طرفین ‌نخواستند ‌این ‌سفر ‌را ‌به ‌خاطر ‌سفر ‌به ‌پاکستان ‌کم ‌رنگ ‌کنند. ‌به ‌عبارت ‌دیگر، ‌حسادت ‌هند ‌که ‌در ‌روابط ‌آن ‌با ‌روسیه خللی ایجاد ‌شده ‌است، ‌باعث ‌لغو ‌سفر ‌ماه ‌اکتبر ‌ولادیمیر ‌پوتین ‌به ‌پاکستان ‌گردید.

با این وجود به نظر می رسد روسیه در تلاش است تا جایگاه خود را در شبه قاره هند به هر نووی باز کند. اما این کشور بر آن است تا حرکت خود را با متحد سنتی خود یعنی هند آغاز کند که به زعم مسکو اقتصاد قدرتمند این کشور می تواند مکمل اقتصاد بیشتر وابسته به صادرات انرژی روسیه نیز کمک کند.