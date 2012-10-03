سرمایه های اجتماعی امنیت پایدار جامعه را تضمین می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ 'عزیز الله ملکی' شامگاه سه شنبه با بیان این مطلب در همایش پلیس، امنیت اجتماعی و اصناف در اراک افزود: امنیت واقعی بدون مشارکت مردم برقرار نخواهد شد و باید با استفاده از سرمایه های اجتماعی موجبات تامین امنیت اجتماعی را در جامعه فراهم کرد.

وی با اشاره به نقش اصناف در تامین امنیت اقتصادی جامعه بیان داشت: 70 درصد امنیت اقتصادی در دست اصناف است.

فرمانده انتظامی استان مرکزی با بیان این که اصناف سرمایه ارزشمندی که برقراری بخش از امنیت با همکاری آنان فراهم شده است گفت: این قشر همراه با مردم، همیشه در تمام صحنه ها حضوری فعال داشته که این حضور سبب بی اثر شدن تحریم ها شده است.

سرهنگ ملکی یادآور شد: جمهوری اسلامی ایران در زمینه اقتدار، الگویی برای کشورهای منطقه و جهان به شمار می رود که این سبب ترس هر چه بیشتر دشمنان شده است.

