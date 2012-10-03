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۱۲ مهر ۱۳۹۱، ۹:۵۳

فرمانده انتظامی مرکزی:

سرمایه های اجتماعی امنیت پایدار جامعه را تضمین می کنند

سرمایه های اجتماعی امنیت پایدار جامعه را تضمین می کنند

اراک - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی استان مرکزی گفت: سرمایه های اجتماعی موجب تضمین امنیت پایدار در جامعه می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ 'عزیز الله ملکی' شامگاه سه شنبه با بیان این مطلب در همایش پلیس، امنیت اجتماعی و اصناف در اراک افزود: امنیت واقعی بدون مشارکت مردم برقرار نخواهد شد و باید با استفاده از سرمایه های اجتماعی موجبات تامین امنیت اجتماعی را در جامعه فراهم کرد.

وی با اشاره به نقش اصناف در تامین امنیت اقتصادی جامعه بیان داشت: 70 درصد امنیت اقتصادی در دست اصناف است.

فرمانده انتظامی استان مرکزی با بیان این که اصناف سرمایه ارزشمندی که برقراری بخش از امنیت با همکاری آنان فراهم شده است گفت: این قشر همراه با مردم، همیشه در تمام صحنه ها حضوری فعال داشته که این حضور سبب بی اثر شدن تحریم ها شده است.

سرهنگ ملکی یادآور شد: جمهوری اسلامی ایران در زمینه اقتدار، الگویی برای کشورهای منطقه و جهان به شمار می رود که این سبب ترس هر چه بیشتر دشمنان شده است.
 

کد مطلب 1711055

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