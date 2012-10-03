ثبت نام برای دریافت کلیه اخبار پیامکی خبرگزاری مهر آغاز شد

به گزارش مهر، بنا به درخواست مکرر مخاطبان خبرگزاری مهر، ثبت نام برای دریافت تمامی اخبار پیامکی این خبرگزاری آغاز شد.

دریافت فوری کلیه اخبار پیامکی خبرگزاری مهر

علاقمندان می توانند با واریز مبلغ 40 هزار تومان برای دریافت سه ماه پیامک ، به حساب خبرگزاری مهر در بانک ملت به شماره 3901218879 و ارسال نام، شماره فیش و تاریخ پرداخت خود به شماره پیامک 30001397 از پیامکهای این خبرگزاری بهره مند شوند.

همچنین برای دریافت اطلاعات پرداخت وشماره حساب می توانید عدد 1 را به 30001397 پیامک کنید. ضمنا با توجه به اینکه امکان ارسال پیامکهای خبری وتبلیغاتی برای برخی کاربران تلفن همراه از جانب مخابرات مسدود شده است حتما قبل از واریز وجه با ارسال عدد 1 و گرفتن پاسخ پیامک از امکان دریافت اطمینان حاصل کنید.

گفتنی است پس از ارسال پیامکِ مشخصات، نهایتا بعد از یک هفته ارسال پیامک برای درخواست کنندگان آغاز خواهد شد.

دریافت پیامک اهم اخبار پیامکی خبرگزاری مهر با کسر از شارژ تلفن همراه

با اشتراک این سرویس روزانه ۱ الی ۳ بسته پیامکی (شامل 4 پیامک) حاوی مهم ترین خبرهای منتشر شده از ایران و جهان در خبرگزاری مهر را دریافت می نمایید.

فعال سازی نام سرویس نحوه فعالسازی هزینه سرویس 1 همراه اول ارسال MEHR به 7020 50 تومان 2 ایرانسل ارسال Ozv MEHR به 8282 35 تومان

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