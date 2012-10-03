حق ما پیروزی مقابل یوونتوس بود/ چلسی را باید ببریم

به گزارش خبرگزاری مهر، سرمربی رومانیایی تیم فوتبال شاختار دونتسک اوکراین پس از کسب تساوی یک بر یک در زمین یوونتوس اظهار داشت: کاملا نسبت به یووه شناخت داشتیم. شاختار اعتمادبه‌نفس بالایی داشت، توپ را در اختیار داشتیم و حریف خود را دواندیم. این، خیلی مهم بود چراکه یوونتوس تیمی تهاجمی است و بنابراین برای ما اهمیت داشت که آنها را بدون توپ بگذاریم.

لوچسکیو در ادامه اظهار داشت: ما موقعیت‌های گلزنی بیشتری داشتیم و من از نحوه بازی نفرات تیمم رضایت دارم. البته از سبک بازی تیم بیش از نتیجه بازی رضایت دارم. حالا ما باید به بازی مقابل چلسی فکر کنیم و می‌خواهیم این تیم را شکست دهیم.