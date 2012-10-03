۱۲ مهر ۱۳۹۱، ۱۱:۱۱

سرمربی شاختار دونتسک:

حق ما پیروزی مقابل یوونتوس بود/ چلسی را باید ببریم

"میرسیا لوچسکیو" پس از تساوی مقابل یوونتوس در رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا مدعی شد تیم شاختار دونتسک می‌بایست با کسب سه امتیاز از زمین خارج می‌شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرمربی رومانیایی تیم فوتبال شاختار دونتسک اوکراین پس از کسب تساوی یک بر یک در زمین یوونتوس اظهار داشت: کاملا نسبت به یووه شناخت داشتیم. شاختار اعتمادبه‌نفس بالایی داشت، توپ را در اختیار داشتیم و حریف خود را دواندیم. این، خیلی مهم بود چراکه یوونتوس تیمی تهاجمی است و بنابراین برای ما اهمیت داشت که آنها را بدون توپ بگذاریم.

لوچسکیو در ادامه اظهار داشت: ما موقعیت‌های گلزنی بیشتری داشتیم و من از نحوه بازی نفرات تیمم رضایت دارم. البته از سبک بازی تیم بیش از نتیجه بازی رضایت دارم. حالا ما باید به بازی مقابل چلسی فکر کنیم و می‌خواهیم این تیم را شکست دهیم.

