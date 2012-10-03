انتقاد سنا از وضعیت طرح مبارزه با تروریسم در آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل روزنامه لس آنجلس تایمز، سازمان امنیت ملی آمریکا از چند سال قبل برای کمک به مقامات ایالتی و محلی به منظور بازداشت افراد و گروه های تروریستی اقدام به دایر کردن 70 مرکز مبادله اطلاعات در سطح این کشور کرده است.

این اقدام با اعتراض برخی گروه های مدنی در آمریکا مواجه شده، بطوریکه سنای آمریکا شکل گرفتن این مراکز مبادله اطلاعات را موجب از بین رفتن آزادی های مدنی توصیف کرده است.

این مراکز مبادله اطلاعات برای اولین بار در سال 2003 و پس از آنکه کمیسییون 11 سپتامبر دایر شد، چرا که سنا به این نتیجه رسید که سازمان های اعمال قانونی ایالتی و محلی نیازمند همکاری بیشتر در امر مبارزه با تروریسم هستند.

این مراکز در واقع در امر مبادله اطلاعات ملی با مراکز اعمال قانون محلی و ایالتی فعالیت داشت و فعالیت های تروریستی احتمالی را تجزیه و تحلیل می کردند.

سازمان امنیت ملی آمریکا نیز از این مراکز مبادله اطلاعات حمایت کرده و با آنها همکاری نیز می کند که یک نمونه آن کشف بمب گذاری متروی نیویورک در سال 2009 میلادی بود.

هر چند دولت آمریکا معتقد است که این مراکز به افزایش امنیت در آمریکا کمک کرده اند، اما کمیته تحقیقات سنای آمریکا اعلام کرده که این مراکز مبادله اطلاعات حقوق مدنی مردم آمریکا را زیرپا می گذارند.

این کمیته دیروز سه شنبه گزارشی 146 صفحه ای منتشر کرد که این گزارش بر اساس اطلاعاتی که از تاریخ اول آوریل 2009 تا 30 آوریل 2010 جمع آوری شده تهیه شده است.