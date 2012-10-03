بیش از دو میلیون کارگر اندونزیایی دست به اعتصاب سراسری زدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتد پرس، اتحادیه های کارگری در اندونزی اعلام کردند که بیش از دو میلیون کارگر ساختمانی در اعتراض به وضعیت دستمزدها و اشتغال کارگران اعتصاب سراسری کردند.

سخنگوی پلیس ملی اندونزی اعلام کرد که صدها هزار نفر از اعضای اتحادیه های کارگری از 700 شرکت و 80 شهرک صنعتی امروز چهارشنبه در اعتراض به وضعیت نابسامان اقتصادی کشور به خیابانها آمدند.

تظاهرات کنندگان از دولت می خواهند تا قانونی را که به شرکت ها اجازه می دهد تا کارگران را به صورت موقت بدون مزایا استخدام می کند، مورد بررسی قرار دهد.