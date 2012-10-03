  1. بین الملل
۱۲ مهر ۱۳۹۱، ۱۰:۰۰

آسوشیتدپرس گزارش داد:

بیش از دو میلیون کارگر اندونزیایی دست به اعتصاب سراسری زدند

اتحادیه های کارگری در اندونزی از اعتصاب سراسری بیش از دو میلیون کارگر ساختمانی در اعتراض به وضعیت دستمزدها و اشتغال کارگران خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتد پرس، اتحادیه های کارگری در اندونزی اعلام کردند که بیش از دو میلیون کارگر ساختمانی در اعتراض به وضعیت دستمزدها و اشتغال کارگران اعتصاب سراسری کردند.

سخنگوی پلیس ملی اندونزی اعلام کرد که صدها هزار نفر از اعضای اتحادیه های کارگری از 700 شرکت و 80 شهرک صنعتی امروز چهارشنبه در اعتراض به وضعیت نابسامان اقتصادی کشور به خیابانها آمدند.

تظاهرات کنندگان از دولت می خواهند تا قانونی را که به شرکت ها اجازه می دهد تا کارگران را به صورت موقت بدون مزایا استخدام می کند، مورد بررسی قرار دهد.

