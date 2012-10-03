ایجاد 6 هزار ظرفیت برای دانشجوی شهریه ای در دانشگاههای پزشکی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد علی محققی امروز در نشست معاونین آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی افزود: توسعه تحصیلات تکمیلی از جمله اهداف نقشه جامع علمی است و امسال 70 هزار نفر در کنکور کارشناسی ارشد شرکت کردند که با توجه به ظرفیت ما تنها 5100 نفر پذیرفته شدند و 65 هزار نفر پشت در ماندند.

وی افزود: اگر بخواهیم به اعتبار توسعه تحصیلات تکمیلی توجه کنیم قانونگذار اجازه تربیت دانشجوی بیشتر کارشناسی ارشد با ایجاد ظرفیت مازاد و دریافت شهریه را به دانشگاهها داده است. بر همین اساس ما 6 هزار ظرفیت را برای کارشناسی ارشد با پرداخت شهریه ایجاد خواهیم کرد که این موضوع با دستور وزیر بهداشت و مصوبه کارشناسی اجرایی می شود.

معاون آموزشی وزارت بهداشت حفظ وضع موجود را در قاموس آموزش برخلاف موازین ارزشی برشمرد و گفت: ما هیچ نیازی به سیستم های آموزشی که درجا بزنند نداریم و با توجه به اینکه از نظر مالی و تامین بودجه در ابتدای سال، بودجه مناسبی در اختیار دانشگاهها قرار گرفته باید آن را با اقتصاد مقاومتی مدیریت کنند.

وی با محکوم کردن اهانت به پیامبر عظیم الشان اسلام خاطر نشان کرد: ما در آموزش نباید ذره ای از برنامه های توسعه ای و مرجعیت علمی که وظیفه علمی و شرعی مان است، عقب نشینی کنیم.

محققی یادآور شد: نبض کار دانشگاههای علوم پزشکی در حوزه آموزش در بیمارستان آموزشی می زند و این بیمارستان ها باید به صورت کاملا مقاوم طراحی شوند. همان طور که در زمان زلزله ورزقان دانشگاه علوم پزشکی تبریز توانست با ویژگی طب اورژانس و تجهیز بیمارستان های آموزشی خود تمام نیازهای درمانی زلزله زدگان را در اسرع وقت رسیدگی کند.

وی با تاکید بر توجه به اخلاق، معارف اسلامی و ارزش های به دست آمده در دوران دفاع مقدس تاکید کرد: ما نمی توانیم اخلاق را از نظام های آموزشی که ملاکشان دلار و اقتصاد لیبرالی باشد یاد بگیریم. کیمیای جان و معارف اسلامی در اختیار ما قرار دارد و باید بتوانیم از آن در آموزش بهترین استفاده را بکنیم.

محققی گفت: مردم بهترین قضاوت گران هستند و ما باید در دانشگاهها به گونه ای فعالیت کنیم که موانعی که به زعم مستکبران فلج کننده است را پشت سر بگذاریم و ثابت کنیم که نه تنها فلج نمی شویم بلکه فعال تر شده و بهترین و ارزان ترین خدمات را هم به مردم ارائه دهیم.