متون نمایشی فاخر و بومی از کمبودهای تئاتر استان زنجان است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ذوالقدر ظهر سه شنبه در حاشیه بیست و چهارمین جشنواره تئاتر استان زنجان افزود: جشنواره ها به نوعی حاصل تلاش یک سال هنرمندان را به نمایش می گذارد و این در حالی است که جشنواره تئاتر در مقایسه با جشنواره سایر رشته های هنری پیشرو است.

وی با بیان اینکه جشنواره فرصتی برای ارزیابی عملکرد یک سال گذشته هنرمندان این رشته است، افزود: خوشبختانه هنرمندان و علاقه مندان خوبی در شهر زنجان و سایر شهرستان ها داریم بنابراین مرکز هنرهای نمایشی، ادره کل و همه دست به دست هم داده اند تا این هنر با همه افت و خیز هایش حرکتی رو به جلو داشته باشد.

معاون اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان یکی از ضعف های تئاتر استان را نبود متون نمایشی فاخر و بومی عنوان کرد و ادامه داد: این نکته در حالی است که نویسندگی در این گونه هنر ها از همین ویژگی برخوردار است.

وی با یادآوری اینکه امسال برای نخستین بار در جشنواره از آثار نویسندگان استان نیز استفاده شده است خاطر نشان کرد: باید در زمینه توسعه متون بومی و پیشرفت نویسندگان استانی قدم هایی تاثیر گذار برداشته شود.

ذوالقدر گفت: متاسفانه برگزاری چنین جشنواره هایی با کمبود شدید اعتبارات روبه رو است و امید واریم هنرمندان، مسئولان و تماشاگران قدر این فرصت را بدانند.