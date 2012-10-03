  1. استانها
  2. زنجان
۱۲ مهر ۱۳۹۱، ۱۱:۰۵

ذوالقدر:

متون نمایشی فاخر و بومی از کمبودهای تئاتر استان زنجان است

متون نمایشی فاخر و بومی از کمبودهای تئاتر استان زنجان است

زنجان - خبرگزاری مهر: معاون اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان گفت: یکی از مشکلات و ضعف هایی که در استان در رابطه با کار تئاتر وجود دارد نبود متون فاخر و بومی استان می باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ذوالقدر ظهر سه شنبه در حاشیه بیست و چهارمین جشنواره تئاتر استان زنجان افزود: جشنواره ها به نوعی حاصل تلاش یک سال هنرمندان را به نمایش می گذارد و این در حالی است که جشنواره تئاتر در مقایسه با جشنواره سایر رشته های هنری پیشرو است.

وی با بیان اینکه جشنواره فرصتی برای ارزیابی عملکرد یک سال گذشته هنرمندان این رشته است، افزود: خوشبختانه هنرمندان و علاقه مندان خوبی در شهر زنجان و سایر شهرستان ها داریم بنابراین مرکز هنرهای نمایشی، ادره کل و همه دست به دست هم داده اند تا این هنر با همه افت و خیز هایش حرکتی رو به جلو داشته باشد.

معاون اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان یکی از ضعف های تئاتر استان را نبود متون نمایشی فاخر و بومی عنوان کرد و ادامه داد: این نکته در حالی است که نویسندگی در این گونه هنر ها از همین ویژگی برخوردار است.

وی با یادآوری اینکه امسال برای نخستین بار در جشنواره از آثار نویسندگان استان نیز استفاده شده است خاطر نشان کرد: باید در زمینه توسعه متون بومی و پیشرفت نویسندگان استانی قدم هایی تاثیر گذار برداشته شود.

ذوالقدر گفت: متاسفانه برگزاری چنین جشنواره هایی با کمبود شدید اعتبارات روبه رو است و امید واریم هنرمندان، مسئولان و تماشاگران قدر این فرصت را بدانند.

کد مطلب 1711074

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها