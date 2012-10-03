آنفولانزای فوق حاد پرندگان در آذربایجان غربی تاکنون مشاهده نشده است

شهرام دیلمقانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه همه نمونه های تحت آزمایش انجام شده از نظر سویه های آنفلوانزای فوق حاد پرندگان منفی اعلام شده است افزود: آزمایشات مستمر در شش ماه گذشته امسال به منظور مراقبت و پایش آنفلوانزای فوق حاد پرندگان با ایجاد پایگاه های دیدوری توسط اکیپ های بررسی و نمونه برداری مستقر در اداره کل و شبکه های دامپزشکی استان و با نظارت عالی ستاد اجرایی مقابله با آنفلوانزای فوق حاد طیور استان انجام گرفت.

وی ادامه داد: در این مدت با اطلاع گیری از مزارع طیور صنعتی، وضعیت پرندگان مهاجر در تالابها و حاشیه رودخانه ها و دریاچه های پشت سد و روستاهای حاشیه آنها و روستاهای با تلفات طیور بومی، اقدام به بررسی بیماری و نمونه برداری و مطالعات آزمایشگاهی شد.

دیلمقانی اضافه کرد: 275 مورد بازدید و بررسی در طیور صنعتی، روستاهای حاشیه تالاب ها و زیستگاه های حیات وحش، 16 هزار و 116 واحد خبرگیری روزانه و کسب اطلاعات توصیفی از مزارع پرورش طیور صنعتی و بومی بخشی از این اقدامات است.

مدیرکل دامپزشکی آذربایجان غربی انجام چهار و 828 نمونه خون، 540 مورد نمونه بافتی و سوآپ نای و کلوآک را از دیگر این اقدامات بر شمرد.

دیلمقانی گفت: همچنین پنج هزار و 423 مورد آزمایش شامل الیزا ، ( HI ، PCR ) جهت شناسایی سویه های بیماری زای آنفلوانزا ( H9) نیز در این مدت با هدف شناسایی این بیماری در استان صورت گرفته است.

مدیر کل دامپزشکی آذربایجان غربی در ادامه از انجام 745 مورد ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به مناطق عشایری استان در نیمه نخست امسال خبر داد و گفت: در راستای مبارزه با بیمای های دامی و مشترک بین انسان و دام با هماهنگی سازمان بسیج جامعه پزشکی سپاه شهدا اکیپ های ویژه را با بهره گیری از دامپزشکان بخش دولتی وخصوصی جهت ارائه خدمات دامپزشکی اعزام شد.