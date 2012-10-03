احتمال حضور یک مهاجم برزیلی در صبای قم

به گزارش خبرنگار مهر، قابل پیش بینی بود که بعد از جدایی رضا عنایتی خط حمله تیم صبای قم دچار مشکل شود. عملکرد ضعیف و نه چندان مناسب مهاجمان جدید این تیم مسئولان باشگاه صبا را به فکر انداخته است تا برای رفع این مشکل درصدد جذب یک مهاجم جدید برآیند.

در حال حاضر هیچ مهاجم داخلی مدنظر باشگاه صبا قرار ندارد. به همین خاطر آنها رزومه چند مهاجم خارجی را بررسی کرده‌اند تا شاید با جذب یکی از آنها اصلی‌ترین نقطه ضعف خود را برطرف کنند. یکی از این بازیکنان مهاجم 21 ساله برزیلی است که سابقه بازی در تیم جوانان این کشور را هم دارد.

یکی از شرایط باشگاه صبا حضور این بازیکن در تمرینات و انجام تست فنی است. به نظر می‌رسد در صورت توافقات اولیه بازیکن بزریلی مدنظر باشگاه صبا هفته آینده به ایران بیاید.