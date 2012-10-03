تعهد به ایجاد 45 هزار اشتغال در سال 91 در قم

سید رضا طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر اساس ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه از ادغام اداره کل کار و تعاون سابق تشکیل شده است.

وی ادامه داد: هدف از این ادغام ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری و همچنین تنظیم روابط کار و تشکیل تعاونی به منظور تامین نیازهای مسکن و تولید و ... است.



معاون برنامه ریزی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم بیان کرد: در سال گذشته 60 تعاونی تشکیل شد، همچنین به بررسی 501 مورد حوادث کارگری پرداخته شد.



وی با اشاره به اینکه سال گذشته آرای صادره از هیئت های حل اختلاف 2 هزار و 306 مورد بوده است افزود: ایجاد 35 هزار شغل در سال 90 و تعهد 45 هزار اشتغال در سال 91 که تاکنون حدود 18 هزار مورد انجام شده است و بیشتر در حوزه خدمات، صنعت و معدن و مسکن و تجارت بوده است.



طباطبایی بیان کرد: اداره کل به عنوان دبیرخانه کارگروه اجتماعی سرمایه گذاری فعالیت دارد و نسبت به پیگیری اشتغال توسط دستگاههای اجرایی در سامانه پیگیری می کند.