انتشار "درباره عدالت جهانی"/ طرح نظریه جدید عدالت توسط استاد هاروارد

به گزارش خبرگزاری مهر، عدالت جهانی موضوعی است که مورد توجه دو گروه و طیف قرار دارد.

یک طیف سیاستمداران هستند که معتقدند اصول عدالت می تواند در بین کسانی که در یک کشور حضور دارند مورد توجه قرار گیرد.

در مقابل این دیدگاه که عدالت را به درون مرزهای جغرفایی و سیاسی فرو می کاهد گروه دیگری هستند که به مقوله عدالت به صورت جهانی می نگرند. در واقع نگاه این گروه به عدالت نگاهی انسانی است و عدالت را برای تمامی ابنای بشر خواهان و خواستارند.

نویسنده در این اثر مباحثات و مناظرات میان این دو گروه را مورد بررسی قرار می دهد و از رهگذر این بررسی نشان می دهد که هر دو رهیافت و نگاه آنها به عدالت نگاه و موضعی نارساست.

بر این اساس ماتیاس ریس در این اثر نظریه جدید خود را درباره عدالت توزیعی جهانی بیان می دارد. در واقع دیدگاه ریس بر اساس این اصل شکل می گیرد که همه ابنای بشر در مالکیت کره زمین مشترک هستند.

کتاب مذکور در چهار بخش اصلی سامان یافته است. ماتیاس ریس نویسنده این اثر استاد فلسفه و سیاست عمومی در دانشگاه هاروارد است.