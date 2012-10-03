بهروز نعمتی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با بیان اینکه پیش از این قرار بود استیضاح کنندگان و عباسی وزیر ورزش جلسه ای داشته باشند، گفت: برگزاری این جلسه منتفی شد و قطعا طرح استیضاح با دارا بودن بیش از 50 امضا روز یکشنبه در مجلس مطرح می شود.
وی ادامه داد: استیضاح کنندگان معتقدند بهتر است آقای عباسی هر حرفی دارد در صحن مجلس و برای همه نمایندگان مطرح کند نه 50 نماینده، استیضاح کنندگان قبلا هم با وزیر ورزش جلسه داشته اند و به نتیجه امید بخشی نرسیده اند.
نماینده اسد آباد گفت: چند نفر امضای خود را از طرح پس گرفتهاند که به گمانم با سخنان دیروز رئیس جمهور درنشست خبری، این چند نماینده هم مجددا طرح را امضا کنند.
نعمتی خاطرنشان کرد: در چند روز اخیر حداقل بیش از 20 نفر از نمایندگان مجلس گرفته تا مسئولان وزارت ورزش و معاونان پارلمانی وزارتخانه های دیگر با من تماس داشته و پیغام هایی دادهاند تا از استیضاح منصرف شویم.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: معاون پارلمانی وزارت ورزش و جوانان خبری داده بودند که "هیات رئیسه مجلس به دنبال منتفی کردن استیضاح وزیر ورزش است". درحالی که این خبر درست نیست چراکه اگر هیات رئیسه قرار باشد دراین موضوعات به این شکل وارد شود باید در خیلی از امور دیگر چنین دخالت هایی داشته باشد که قطعا درست نیست.
به گزارش مهر، طرح استیضاح وزیر ورزش و امور جوانان در جلسه علنی 5 مهرماه مجلس شورای اسلامی با حدود 60 امضا و در 21 محور تقدیم هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی شد و طبق قانون باید در جلسه یکشنبه آینده مجلس مطرح شود.
متن استیضاح به این شرح است:
1- نحوه عزل و نصبها و چگونگی انتقال افراد از سایر دستگاهها به وزارتخانهها
2- چگونگی هزینه 1 درصد اعتبار دستگاهها به استانها و نحوه تخصیص آنها
3- انگیزه دخالت در امور فدراسیونها و تغییرات غیر اصولی آنها و استفده از مسئولان تربیتبدنی در باشگاههای ورزشی و تحمیل به مسئولیت برای فدراسیون قایقرانی و شنا
4- میزان کمک به باشگاههای حرفهای برخلاف ماده 13 برنامه
5- نحوه اجرای احکام برنامه پنجم در امور ورزش و جوانان
6- علت مسافرتهای غیر ضرور به خارج و داخل و چگونگی اجرای همایشها، سمینارها و کنگرهها
7- علت بیتوجهی به ورزش جانبازان و معلولین
8- علت بیتوجهی به مسائل جوانان و نوجوانان به طوری که مسائل ورزشی، روی دیگر امور جوانان سایه انداخته است
9- علت بیتوجهی به مسائل فرهنگی ورزش
10- علت بیمهری نسبت به پیشکسوتان و قهرمانان ورزش و عدم پرداخت هزینه اعزام به مسابقات بینالمللی و رستههای رزمی
11- انگیزه حذف معاونت ورزش بانوان در استانها و بیتوجهی به امور ورزش بانوان
12- علت بیتوجهی به ورزش و امور جوانان روستایی، عشایری و مناطق محروم
13-علت تعطیلی امور ورزش کارکنان وزارتخانه، موسسات و سازمانهای تابعه وعدم تخصیص از 1 درصد دستگاهها
14- علت عدم توجه به ورزش زورخانهای به ویژه ناهماهنگی بین فدراسیون جهانی و داخلی
15- علت عدم اجرای بند "ل" ماده 44 برنامه پنجم در رابطه با ایثارگران وزارتخانه
16- علت بیتوجهی به حل مشکل پرسنل قراردادی
17- علت بیتوجهی به اجرای مصوبات سفر ریاست جمهوری
18- علت تصرف زمین و املاک کشاورزان بدون تامین رضایت آنها
19- علت عدم حمایت از بخش خصوصی و علت دخالت در انتخاب رئیس فدراسیون به ویژه فوتبال
20- علت بیتوجهی به ورزشهای همگانی و زیر ساختهای ورزشی
21- عدم نظارت بر نحوه قراردادهای بازیکنان تیمهای لیگ برتر فوتبال
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