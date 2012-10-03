نصرتی و حاج صفی به تیم ملی دعوت شدند

به گزارش خبرنگار مهر ، کارلوس کی روش شامگاه سه شنبه اسامی 28 بازیکن را به اردوی پیش از دیدار تیم ملی کشورمان برابر کره جنوبی دعوت کرد که در این بین نام محسن فروزان و محمد ابراهیمی دروازه بان و مهاجم تیم تراکتورسازی دیده نمی شود.

در بین دعوت شدگان به اردوی تیم ملی، احسان حاج صفی و محمد نصرتی از تیم تراکتورسازی تبریز حضور دارند.

نصرتی در حالی به اردوی تیم ملی دعوت شده که در اردوهای اخیر این تیم حضور نداشت اما با آمادگی خوبی که از خود در بازیهای چند هفته گذشته تراکتورسازی نشان داد، باعث شد به تیم دعوت شود.

دلیل کنار گذاشته شدن فروزان و ابراهیمی از تیم ملی نیز به احتمال زیاد عملکرد ضعیف و البته مشکلات حاشیه ای این دو بازیکن می تواند باشد که البته این موضوع تا حدود زیادی قابل پیش بینی بود.

در حال حاضر عقیل اعتمادی مرد شماره یک تراکتورسازان است که توانسته با نمایش های خیره کننده خود رضایت هواداران و کادرفنی تیمش را جلب کند.