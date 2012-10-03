به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام کاظم صدیقی شامگاه سه شنبه در مراسم چهلمین روز ارتحال آیت الله جعفری تهرانی که در مسجد اعظم قم با حضور علما و اساتید حوزه برگزار شد، با بیان اینکه در این گرانی‌های اخیر داد بسیاری از افراد در آمده است، افزود: امروز کسی برای کسادی معنویات فریاد نمی‌زند و برای کمبود‌های معنوی گریه و زاری نمی‌کند و ازکسی استمداد نمی‌طلبد.



وی با بیان اینکه عدم توفیق خواندن نماز شب نشان دهنده آن است که گناهان پنجره سحر را به روی ما بسته‌اند، افزود: بد‌ترین درد، بی‌دردی است و امروز برای دنیا همه می‌نالند اما کسی برای آخرت دل نمی‌سوزاند.



استاد حوزه علمیه با بیان اینکه خداودند بی‌جهت نعمت‌ها را از انسان نمی‌گیرد، افزود: باید به خودمان بیاییم و ببینیم چه کرده‌ایم که خداوند توفیقات را از ما سلب کرده است.



نباید قصورات را به گردن دیگران انداخت



وی عنوان کرد: نباید قصورات را به گردن دیگران انداخت و باید از خودمان شروع کنیم و خداوند نیز وعده داده است اگر توبه و استغفار کنیم هم در مال و هم در زندگی ما را یاری می‌کند.



حجت الاسلام صدیقی عنوان کرد: ائمه(ع) اشراف کامل بر اعمال انسان‌ها دارند و در این دنیا جایی نیست که در محضر آنها نباشد.



وی با بیان اینکه اگر سفر ما به حرم ائمه معصومین(ع) تنها جسمی باشد به جایی نخواهیم رسید اظهار داشت: باید از خود و علایق و نفسانیات خود سفر کنیم و مهاجر نیز کسی است که از رذایل اخلاقی و دیدن غیر خدا و خود بینی هجرت کند.



اخلاص، بندگی و شهرت گریزی از ویژگی‌های آیت الله جعفری بود



امام جمعه موقت تهران در سخنانی با تجلیل از شخصیت علمی و معنوی آیت الله جعفری تهرانی اظهار داشت: ایشان انسانی فرهیخته، خود ساخته، الگو و در میان مردم ناشناخته بودند.



وی افزود: از دیگر ویژگی‌های آیت الله جعفری تهرانی اخلاص، بندگی و شهرت گریزی بود و ایشان در وادی فقاهت، حکمت و سیر و سلوک عمر خود را صرف کرد.



حجت الاسلام کاظم صدیقی افزود: آیت الله جعفری تهرانی از محضر بزرگانی همانند آیت الله بروجردی، گلپایگانی و محقق داماد وحضرت امام (ره) بهره برد.



وی علما را شهدای قبل از فوت دانست و گفت: علما در حقیقت قبل از موت مرگ را چشیده و آن را پذیرفته‌اند.



حجت الاسلام صدیقی ادامه داد: وقتی انسان به هیچ بودن خود در برابر پروردگار پی ببرد آنگاه می‌تواند با چشم دل خدا را نظاره کند.



امام جمعه موقت تهران هدف زندگی در قرآن کریم را رسیدن به خداوند عنوان کرد و افزود: انسان در دنیا مسافر است که برای رسیدن به خدا باید از خود سفر کند.

