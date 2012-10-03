داوران دیدارهای گسترش فولاد، ماشین سازی و شهرداری مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، اسامی داوران قضاوت کننده در 14 بازی هفته چهارم لیگ دسته اول فوتبال باشگاه های کشور از سوی کمیته داوران سازمان لیگ اعلام شد که بر این اساس سه تیم تبریزی حاضر در این پیکارها نیز داوران بازی این هفته خود را شناختند.

طبق اعلام کمیته داوران، دیدار تیمهای نساجی مازندران و گسترش فولاد تبریز را محمد حسین اسدی با کمکهای رضا عبدوس و محمدرضا مازندران قضاوت خواهد کرد.

این دیدار از ساعت 15:15 روز جمعه 14 مهر در ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر برگزار می شود.

تیم ماشین سازی نیز با سوت پیام باقری دوست دیدار هفته چهارم خود را برابر تیم آهن بافق یزد آغاز خواهد کرد.

باقری دوست را در این دیدار که از ساعت 15:15 روز جمعه هفته جاری در ورزشگاه تختی تبریز به انجام خواهد رسید، سخاوت سلیمان نژاد و عسگر محمدی به عنوان داور خط نگه دار کمک می کنند.

اما تیم شهرداری تبریز هم که از ساعت 16 همان روز در ورزشگاه اختصاصی نفت اهواز میهمان تیم ملی حفاری خواهد بود، با قضاوت سید مهدی سید علی برابر حریف خود صف آرایی می کند. سید علی را در این دیدار محبت علی رضایی تبار و حسن طوماری در امر قضاوت یاری خواهند کرد.