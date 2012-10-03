مانور مقابله با آلودگی نفتی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این برنامه تمرینی مشترک از سوی سازمان بنادر و دریانوردی با همکاری ارگان‌های دریایی کشور برای اجرای ضروریات کنوانسیون‌های OPRC، SARو پروتکل EAبا هدف افزایش آمادگی، ملی و استانی و توسعه همکاری‌ها برای مواجهه سریع و موثر با سوانح بزرگ دریایی انجام گرفته است.

سازمان بنادر و دریانوردی با مجهز کردن بنادر به تجهیزات پاکسازی و مقابله با آلودگی دریا به ارز ش حدود 100 میلیارد تومان اقدام کرده است.

همچنین به منظور پیشگیری از آلودگی دریا بنادر نسبت به جمع‌آوری و دریافت مواد زائد کشتی‌ها اقدام می‌کنند که در این خصوص سه فروند بالگرد برای پایش و کتنرل آب‌های ایران مورد استفاده قرار گرفته است.

در بخش جستجو و نجات دریایی 153 میلیارد تومان برای خرید ناجی و احداث 17 پست اسکله سرمایه گذاری شده است که سالیانه 10 میلیارد تومان هزینه اجاره بالگرد و تعمیر و نگهداری و راهبری تجهیزات ناجی در این بخش است.

در این مانور سه مجموعه کامل تجهیزات مهار و جمع‌آوری آلودگی‌های نفتی از سطح دریا، 25 فروند انواع شناور، ‌4 فروند بالگرد و تجهیزات ویژه برای انتقال و درمان سریع مصدومین حوادث دریایی و تعداد 200 نفر از پرسنل و فرماندهان تیم‌های عملیاتی حضور دارند .

اهداف این مانور شامل افزایش سطح آمادگی منطقه‌ای، ملی و استانی برای مواجهه سریع و موثر با سوانح بزرگ دریایی از طریق ایجاد هماهنگی بین کشورهای همسایه و سازمان های ملی، توسعه همکاری‌ها به منظور مواجهه با سوانح دریایی و کاهش خسارت احتمالی، اجرای الزامات و اهداف کنوانسیون‌های SAR، کنوانسیون آمادگی مقابله و همکاری در برابر آلودگی نفتی و پروتکل مقابله با آلودگی‌های نفتی بزرگ در دریای خزر است.