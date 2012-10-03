تیم کشتی فرنگی دانشجویان ایران راهی فنلاند شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آخرین تمرین این تیم عصر دیروز زیر نظر حسن رنگرز، سرمربی و دیگر اعضای کادر فنی این تیم در محل خانه کشتی شماره 2 تهران برگزار شد.

بنابراین گزارش ترکیب این تیم به شرح زیر است:

55 کیلوگرم: محسن حاجی‌پور (مازندران)

60 کیلوگرم: باقر توکلیان (فارس)

66 کیلوگرم: علی محمدی (تهران)

74 کیلوگرم: هادی علیزاده پورنیا (قم)

84 کیلوگرم: طالب نعمت‌پور(لرستان)

96 کیلوگرم: محمدرضا اکبری (مازندران)

120 کیلوگرم: بشیر باباجان‌زاده (مازندران)

سرمربی: حسن رنگرز

مربیان: حسن حسین‌زاده و سیدحسین مرعشیان

رقابت‌ها کشتی فرنگی دانشجویان جهان طی روزهای جمعه و شنبه هفته آینده (14 و 15 مهرماه) در شهر کورتین فنلاند برگزار می‌شود.