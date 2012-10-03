  1. ورزش
۱۲ مهر ۱۳۹۱، ۱۱:۰۰

کشتی دانشجویان جهان - فنلاند/

تیم کشتی فرنگی دانشجویان ایران راهی فنلاند شد

تیم کشتی فرنگی دانشجویان ایران راهی فنلاند شد

تیم کشتی فرنگی دانشجویان کشورمان برای حضور در رقابت‌های جهانی فنلاند بامداد امروز چهارشنبه تهران را به مقصد شهر کورتین ترک کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آخرین تمرین این تیم عصر دیروز زیر نظر حسن رنگرز، سرمربی و دیگر اعضای کادر فنی این تیم در محل خانه کشتی شماره 2 تهران برگزار شد.

بنابراین گزارش ترکیب این تیم به شرح زیر است:
55 کیلوگرم: محسن حاجی‌پور (مازندران)
60 کیلوگرم: باقر توکلیان (فارس)
66 کیلوگرم: علی محمدی (تهران)
74 کیلوگرم: هادی علیزاده پورنیا (قم)
84 کیلوگرم: طالب نعمت‌پور(لرستان)
96 کیلوگرم: محمدرضا اکبری (مازندران)
120 کیلوگرم: بشیر باباجان‌زاده (مازندران)
سرمربی: حسن رنگرز
مربیان: حسن حسین‌زاده و سیدحسین مرعشیان

رقابت‌ها کشتی فرنگی دانشجویان جهان طی روزهای جمعه و شنبه هفته آینده (14 و 15 مهرماه) در شهر کورتین فنلاند برگزار می‌شود.

کد مطلب 1711115

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها