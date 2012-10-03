تیم کشتی فرنگی دانشجویان ایران راهی فنلاند شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آخرین تمرین این تیم عصر دیروز زیر نظر حسن رنگرز، سرمربی و دیگر اعضای کادر فنی این تیم در محل خانه کشتی شماره 2 تهران برگزار شد.
بنابراین گزارش ترکیب این تیم به شرح زیر است:
55 کیلوگرم: محسن حاجیپور (مازندران)
60 کیلوگرم: باقر توکلیان (فارس)
66 کیلوگرم: علی محمدی (تهران)
74 کیلوگرم: هادی علیزاده پورنیا (قم)
84 کیلوگرم: طالب نعمتپور(لرستان)
96 کیلوگرم: محمدرضا اکبری (مازندران)
120 کیلوگرم: بشیر باباجانزاده (مازندران)
سرمربی: حسن رنگرز
مربیان: حسن حسینزاده و سیدحسین مرعشیان
رقابتها کشتی فرنگی دانشجویان جهان طی روزهای جمعه و شنبه هفته آینده (14 و 15 مهرماه) در شهر کورتین فنلاند برگزار میشود.
نظر شما