مشکل جامعه پرستاری کشور اجرا نشدن قانون است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سیامک مره صدق با عنوان این مطلب که سازمان نظام پرستاری تاکنون توانسته است به خوبی پیگیر مطالبات پرستاران باشد، اظهار کرد: مجلس نمی تواند مطالبات صنفی مشاغل گوناگون اعم از پزشکی، پرستاری و... را پیگیری کند بلکه باید پیگیر مطالبات ملی همه مردم باشد.

وی از ایرادات وارده به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس را پزشک بودن اغلب اعضای آن دانست و گفت: من معتقدم چنانچه اکثریت افراد از یک صنف باشد سبب سوء برداشت شده و آن گروه ماهیت صنفی می یابد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه چارچوب کلی نظام پرستاری پیگیری مطالبات صنفی است، افزود: تاکنون نیز این تشکل صنفی به خوبی عمل کرده است.

مره صدق ادامه داد: هم اکنون در جامعه پرستاری با کمبود قانون مواجه نیستیم بلکه مشکل موجود اجرا نشدن قانون است تا همه افراد شاغل در صنف پرستاری راضی باشند.