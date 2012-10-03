تمرینات صبای قم تعطیل شد/ مصاف صبا با سپاهان در هفته دوازدهم

حسین نجاتی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با توجه به اینکه قرار است تیم ملی فوتبال کشورمان دیداری حساس را با کره جنوبی در چارچوب رقابت های مقدماتی جام جهانی 2014 برزیل برگزار کند، لیگ برتر تا بیست و هشتم مهر ماه تعطیل خواهد بود.



تعطیلی 17 روزه رقابت های لیگ برتر برای دیدار ایران و کره جنوبی



وی ادامه داد: تعطیلی 17 روزه رقابت های لیگ برتر فوتبال فرصت بسیار مناسبی برای کادر فنی تیم صبای قم است تا شناخت کامل تری از تیم پیدا کرده و انشاءالله در ادامه بازی های لیگ برتر فوتبال جایگاه تیم را در جدول ارتقاء دهیم.



نجاتی بیان داشت: با صلاحدید کادر فنی تیم فوتبال صبای قم تمرینات تیم تا روز چهاردهم مهر ماه تعطیل خواهد بود و بعد از آن بازیکنان برای کسب آمادگی مصاف با فولاد مبارکه سپاهان اصفهان در دور جدید برنامه های آماده سازی تیم حاضر می شوند.



سرپرست تیم فوتبال صبای قم عنوان داشت: نتایجی که تیم صبای قم در 11 بازی خود در مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور به دست آورده است، تیم را در جایگاه نهم جدول قرار داده اما این هنوز آغاز راه لیگ است و در ادامه قطعا قوی تر ظاهر خواهیم شد.



وی بیان کرد: البته سازمان لیگ برتر فدراسیون فوتبال برنامه بازی های هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال را اعلام کرده است، دیدار تیم های صبای قم و فولاد مبارکه سپاهان اصفهان روز جمعه بیست و هشتم مهر ماه در ورزشگاه یادگار امام قم برگزار می شود.



انجام بازی های تدارکاتی برای مصاف با سپاهان اصفهان



نجاتی تاکید کرد: ضمن ادامه کارهای آماده سازی تیم، یکی دو بازی تدارکاتی نیز خواهیم داشت تا تیم فوتبال صبای قم در اوج آمادگی خود را برای دیدارهای آتی این فصل لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور مقابل حریفان مهیا کند.



وی در ادامه از تعطیلی سه روزه تمرینات تیم فوتبال صبای قم خبر داد و اذعان داشت: با بعد از بازی هفته یازدهم با استقلال تهران با صلاح‌دید کادر فنی بازیکنان ما سه روز به استراحت رفتند و بعد از آن تمرینات با جدیت بیشتر برای دیدار با تیم سپاهان در مجموعه ورزشی هما آغاز خواهد شد.



گفتنی است: بر اساس برنامه سازمان لیگ برتر دیدارهای هفته دوازدهم از دور رفت مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور روزهای پایانی مهر ماه برگزار می‌شود و طی آن صبای قم در دیداری خانگی از ساعت 16:50 دقیقه روز جمعه 28 مهر میزبان فولاد مبارکه سپاهان اصفهان خواهد بود.

