اصغرخالقی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص شرایط کنونی فدراسیون دوچرخه سواری تصریح کرد: اوایل هفته جاری "چویی"، دبیر کنفدراسیون آسیا تماس گرفت و جویای برنامههای ما در فدراسیون دوچرخهسواری شد. وی از من در خصوص مجمع سئوال کرد و گفت چه زمانی این امر محقق میشود که من در پاسخ گفتم، مجمع را برگزار کردیم. او در سئوال دیگری پرسید که چرا این ماجرا را با من در میان نگذاشتید و با گفتن اینکه به فدراسیون جهانی دوچرخه سواری اعلام کردیم، پاسخ او را دادم. چویی در پاسخ خاطرنشان کرد که ما را تعلیق کردهاند و مجمع برگزار شده را قبول ندارند.
وی ادامه داد: هفته آینده به همراه آشتیانی برای حضور در اجلاس دوچرخه سواری آسیا راهی لبنان میشویم. در این نشست کمیتهها گزارش کاری خواهند داد که اطلاعات مربوط به بخش پیست را من ارائه میکنم.
سرپرست دبیری فدراسیون دوچرخه سواری افزود: میخواهم در نشست اعلام کنم که طی شش ماه اخیر دائما درگیر مشکل تعلیق بودیم؛ به همین دلیل هیچ گزارشی از فعالیتهای پیست آسیا ندارم. میخواهم گزارش را به این سو که فدراسیون جهانی دوچرخه سواری ناخواسته چه بلایی را سرما درآورده است، سوق بدهم. از کنفدراسیون آسیا میخواهم کمک کنند تا تعلیق نشویم؛ گرچه تعلیق هم نمیشویم.
خالقی خاطرنشان کرد: میخواهم جلوی این بی بند و باری فدراسیون جهانی دوچرخه سواری را بگیرم؛ چون بدون برنامه ما را تعلیق کردند. براساس ماده 20 اساسنامه جهانی حق نداشتند که چنین کاری را با ما بکنند. میخواهم این مسائل را در اجلاس هفته آینده بیان کنم. البته این موضوع را به آشتیانی هم گفته و منتظر نظر او هستم. اگر آشتیانی هم موافقت کرد، این مسائل را در آنجا بیان خواهم کرد.
وی در پاسخ به این سئوال که "آیا فدراسیون جهانی دوچرخه سواری ایران در حال حاضر تعلیق است؟"، اظهار داشت: تعلیق در اساسنامههای فدراسیونهای جهانی هفت مورد است. اولین مورد این است که ما ورزشی تعلیق نمیشویم، بلکه معلق شدن ما مدیریتی است. یعنی اینکه رئیس، نائب رئیس و دبیر فدراسیون حق شرکت در کنگرههای مختلف را ندارند. من و آشتیانی جزو هیات رئیسه و کنگره آسیا هستیم و براین اساس است که میتوانیم در اجلاس لبنان شرکت کنیم. ضمن اینکه قمری، رئیس فدراسیون دوچرخه سواری ایران را هم همراه خودمان میبریم و در این اجلاس او را به همه معرفی خواهیم کرد. البته آنها هنوز ما را به رسمیت نشناختهاند اما میخواهیم اعلام کنیم که به رسمیت نشناختن ما امری است اشتباه، چرا که خلافی مرتکب نشدهایم.
خالقی تاکید کرد: ما به فدراسیون جهانی اعلام کردیم که میخواهیم مجمعی را برگزار کنیم و نماینده خود را برای حضور در این مجمع بفرستید. حتی رئیس فدراسیون دوچرخه سواری ایران در لندن از "پت مکوئید"، رئیس فدراسیون جهانی کسب تکلیف کرد و آنها هم گفتند که شما مجمع را برگزار کنید. یک هفته از مجمع سپری شده بود که IOC به NOC نامه نوشت که شما نمیتوانید مجمع برگزار کنید. من مسئول برگزاری مجمع بودم و برای برگزاری آن اجازه گرفته بودم. حالا که مجمع برگزارشده این بیحرمتی است که بگویند رای مجمع را قبول نداریم. تمام این مسائل را در اجلاس لبنان بیان خواهم کرد.
وی تصریح کرد: آنها میتوانند ما را تعلیق موقت یا همان بند یک کنند اما اعلام کردهاند که تورهای ما به خاطر تعلیق لغو شده است. "چویی"، دبیر کل کنفدراسیون آسیا همچنین به من گفت جام باشگاههای آسیا را چه کار میکنید که گفتم با قدرت این مسابقات را برگزار میکنیم.
سرپرست دبیری فدراسیون دوچرخه سواری گفت: فدراسیون دوچرخه سواری ایران تعلیق ورزشی نیست. تا زمانی که اساسنامهها اصلاح نشود، مدیریت را قبول ندارند. البته تا زمانی که صحبتهای ما را گوش نکنند هم نمیتوانند ما را تعلیق کنند. ضمن اینکه ما تا آخر دسامبر فرصت داریم اساسنامه را اصلاح کنیم. آنها حق ندارند زودتر از موعد مقرر ما را تعلیق کنند.
نظر شما