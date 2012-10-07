منوچهر مقصودلو در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص شرایط کنونی و تغییراتی که قرار بود در فدراسیون بوکس رخ بدهد، تصریح کرد: درحال حاضر نائب رئیس و مدیرتیم‌های ملی هستم. بنا داشتیم تغییراتی را انجام بدهیم که یکی غش کرد و دیگری از پشت بام به زمین افتاد. اما تقریبا کادر فنی تیم ملی را درست کردیم. به امید خدا از اوکراین مربی‌ را وارد خواهیم کرد و هدایت تیم ملی را به او خواهیم سپرد. ضمن اینکه سرمربی تیم ملی جوانان را هم تغییر و "اکبر احدی" را به مسئول این تیم کردیم.

نائب رئیس فدراسیون بوکس با بیان اینکه سروسامانی به فدراسیون خواهیم داد، افزود: "اردلان" همچنان دبیر فدراسیون است و به کارش ادامه می‌دهد. موضوع دبیری فدراسیون را به پایان رقابت‌های اهواز موکول کردیم.

وی اظهار داشت: جزء حاج احمد ناطق نوری کسی جرات این را ندارد که فدراسیون بوکس را راه بیاندازد. اگر فدراسیون دیگری بود همه دنبال آن می‌دویدند اما این فدراسیون فقیر و بینوا، اینگونه نیست. در سال جاری هنوز موفق نشدیم به یک استان، 10 جفت دستکش بدهیم. چی کسی می‌تواند این فدراسیون را که پولی ندارد، بچرخاند؟

مقصودی با اشاره به اینکه بیستم مهرماه مسابقات قهرمانی کشور در اهواز برگزار خواهد شد، ادامه داد: این رقابت‌ها انتخابی تیم ملی است. تمام کسانی که در اردوی تیم ملی بوده اند وبا در المپیک شرکت کردند هم باید در این مسابقات شرکت کنند چرا که در غیر این صورت آنها را به اردو راه نخواهیم داد. به طور مثال روزبهانی که نمی‌خواهد در این مسابقات شرکت کند، مگر چه کسی بوده؟ او یک مدال برنز آسیا هم ندارد. حالا اینکه در المپیک شرکت کرده است دلیل نمی شود او را به طور مستقیم راهی اردوهای تیم ملی کنیم. از کجا مشخص است که یک جوان خوزستانی یا آذربایجانی وی را شکست ندهد؟ به همین دلیل اعلام کردیم که همه باید در این مسابقات شرکت کنند.

وی اظهار داشت: بنا داریم بزودی کمیته داوری جوانان را معرفی کنیم. یعنی کمیته داوری به جوانان تبدیل می‌شود. ضمن اینکه هیات ژوری را هم انتخاب خواهیم کرد. ضمن اینکه نهرودی از نظر دانش بوکس در سطح بالایی است. او از این پس به تدریس مربیان و نظرات روی کمیته فنی خواهد پرداخت.