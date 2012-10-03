سرمایه گذاری فرهنگی در قرچک گام برداشتن برای توسعه پایدار است

حبیب الله ابراهیمی در حاشیه جلسه صبح چهارشنبه انجمن کتابخانه های عمومی بخش قرچک افزود: کتابخانه ها می توانند به عنوان مراکز ارائه دهنده خدمات فرهنگی مختلف و متنوع، موجب جذب هرچه بیشتر جوانان و نوجوانان شوند.

وی گفت: کتابخانه ها می تواند محیطی مناسب برای حضور محققان و پژوهشگران و تبادل فکر و اندیشه باشند و از طریق برنامه ریزی و هماهنگی با مدارس و مراکز آموزشی، زمینه حضور دانش آموزان در این مکان فرهنگی و بهره گیری از علم و تجربه فرهیختگان را فراهم کنند.

بخشدار قرچک ضمن ابراز رضایت از فعالیت های صورت گرفته در عرصه فرهنگ طی سالهای اخیر، اضافه کرد: رسیدن به اهداف عالی فرهنگی با هماهنگی و انجسام تمام بخش ها محقق می شود که در امر توسعه کتاب و کتابخوانی نیز شهرداری ها نقشی تعیین کننده و اساسی دارند.

وی یادآورشد: فعالیت در عرصه فرهنگ و پیشرفت فرهنگی جامعه از وظایف مهم شهرداری هاست که باید در این زمینه با جدیت بیشتری عمل شود.

گفتنی است، جلسه صبح چهارشنبه انجمن کتابخانه های عمومی بخش قرچک با حضور بخشدار قرچک، جعفر کاظمی سرپرست اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان ورامین، مسئول انجمن کتابخانه های شهرستان، ایرج شیرنژاد ریاست شورای اسلامی شهر و عبدالعلی قاسمپور شهردار قرچک و سایر مسئولان مربوطه در سالن اجتماعات بخشداری برگزار شد.