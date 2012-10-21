به گزارش خبرنگار مهر، ۶ صفحه از پرفروش ترین نشریه نیازمندیهای تهران به خدمات مجالس و مراسمات اختصاص دارد که در آن می توان انواع مراسمات اعم از مراسم ترحیم، عقد، عروسی و ... را با قیمتهای مختلف سفارش داد. نکته قابل تامل این است که در کنار برگزاری مراسمات سخنرانیها، همایشها، میهمانیهای خانوادگی و عقد و عروسی منوی مراسم طلاق هم اضافه شده که به گفته مدیران تالارها هم موجب تعجب و هم تاسف است ولی ما پولمان را میگیریم و مراسم را برگزار می کنیم.

هر چند قانون، بخسنامه و نامه ای از سوی اتحادیه و وزارت ارشاد یا اداره اماکن مبنی بر ممنوعیت برگزاری جشنهای طلاق به تالارهای عروسی ابلاغ نشده ولی برگزاری اینگونه مراسمات قطعا تاثیرات منفی در جامعه خواهد داشت و هزینه های گران برای برگزاری یک جشن عروسی هم در کنار آمارهای کاهش ازدواج قابل تامل است.

گران ترین عروسی ها بیشتر از ۱۰۰ میلیون نمی شود

خانم رسولی مدیر یکی از دفاتر خدمات و تشریفات در گفتگو با خبرنگار مهر از نوع سفارشات و سلیقه مشتریهایی می‌گوید که در نوع خود جالب و در برخی موارد تاسف بار است. اگر یک عروس و داماد بخواهند به قول معروف خودکشی کنند و یک مراسم عقد و عروسی باشکوه و مجلل برگزار کنند از ۶۰ میلیون تومان بیشتر نمی شود. البته گاهی هم مشتری می گوید می خواهم فیلم عروسی ام در سوئد یا یک کشور اروپایی مونتاژ شود که این مبلغ را بالاتر می برد.

فاکتور یک مراسم عروسی همراه با ۳۰۰ نفر میهمان ناقابل

نوع خدمات قیمت خواننده پاپ میهمان ۲ میلیون ماشین آخرین سیستم ۳ میلیون شام و میوه ۱۵ میلیون سفره عقد ۲ میلیون فیلمبرداری و تدوین در خارج ۵۰ میلیون مراسم آتش بازی ۲ میلیون حضور چهره های سینمایی ۷میلیون توزیع گل سرخ همراه با عکس عروس و داماد ۲ میلیون آب میوه ۱ میلیون حریر آرایی ۱ میلیون مهماندار ۱ میلیون هدیه به تمامی میمانان ۲ میلیون نورپردازی و پروجکشن ۲ میلیون مجری برنامه (شو من) ۲ میلیون عکاس ۱ میلیون پارکینگ اختصاصی ۱ میلیون لباس عروس همراه با کارت دعوت و آرایشگاه ۵ میلیون کیک عروسی ۱ میلیون جمع کل ۱۰۰ میلیون

این مدیر خدماتی اظهار داشت: البته اینکه می گویند عروسی هایی با مبلغ یک میلیارد تومان برگزار شده من هم شنیده ام و حتی برخی از نیروهای خدماتی ما هم دیده اند. معمولا این عروسی ها بسیار بسیار کم است و شخص برگزار کننده خیلی سوء استفاده کرده والا عروسی بیشتر از ۱۰۰ میلیون امکان پذیر نیست. (احتمالا استفاده از بالگرد یا سفر میهمانان به خارج از کشور در منوی کارشان بوده است).

سفارش سرو مشروب!

خانم رسولی در مورد برخی از سفارشات مشتریان گفت: متاسفانه برخی از مشتریان خارجی مقیم ایران درخواستهایی دارند که ما نمی توانیم انجام دهیم ولی برخی از دفاتر خدمات مراسم و هتلها انجام می دهند. اینگونه مشتری ها می خواهند مراسمشان توسط نیروهای خدماتی خانم به صورت بی حجاب و لباسهای نیمه برهنه و همراه با سرو مشروب باشد.

حضور ساسی مانکن در عروسی ها/ بازار خوانندگان زن در ایران

وی در مورد حضور خوانندگان در مراسمات عروسی گفت: بازار برخی خواننده ها داغ است آنها با گرفتن یک میلیون تا دو میلیون میهمان عروسی شده و یک موسیقی به صورت پلی بک می خوانند. البته گروههای خواننده زن هم هستند که در سالنهای خانمها اجرا می کنند. خودم یک مراسم در قم برگزار کردم که خواننده آن زن بود که معمولا ۸۰۰ هزار تومان می گیرند.

وقتی از این مدیر باسابقه در برگزاری مراسمات عروسی در مورد برگزاری مراسم طلاق سوال کردم گفت: این موضوع برای من و تمام هم صنفیهای من تازگی دارد. البته قرار است به زودی یک مشتری طلاق برای ثبت سفارش به دفترم می آید.

مراسم طلاق هم برگزار می کنیم

یکی از مدیران سالنهای عروسی به نام تالار "ف" در منطقه تهران پارس با شنیدن موضوع رزرو سالن برای مراسم طلاق خندید و گفت: برای ما فرقی نمی کند ما پولمان را می گیریم! نیازی هم به مجوز خاصی ندارد. مدیر یکی دیگر از تالارها به نام "ق" در منطقه پاسداران هم گفت: مانعی ندارد.

در ادامه این گزارش بهبود اصلانی یکی دیگر از مدیران تالارهای عروسی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مراسم عروسی سقف ندارد و بیشتر از ۱۰۰ میلیون تومان هم هزینه می شود. خودم مراسم های ۵۰۰ تا یک میلیاردی دیده ام که داماد هزینه کرده است. ولی در خصوص مراسم طلاق من شخصا مخالف هستم و سفارش قبول نمی کنم.

اتحادیه تالارهای پذیرایی: برگزاری مراسم طلاق ممنوع است

در این خصوص با نوروز عبداللهی مقدم نایب رئیس اتحادیه تالارهای پذیرایی تهران گفتگو کردیم که در پاسخ گفت: از هر نظر که فکر کنید برگزاری مراسم طلاق درست و صحیح نیست. از نظر اتحادیه برگزاری اینگونه مراسمات ممنوع است و با آن برخورد می کنیم.

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گزارش از سید هادی کسایی زاده