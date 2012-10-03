جایزه تئودور آیزنبرگ به اندیشمند آلمانی تعلق گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، این جایزه از جوایز معتبر انجمن علوم سیاسی آلمان به شمار می رود.

"کلوس آفه" استاد جامعه شناسی سیاسی در مدرسه حکومت "هرتی" در برلین آلمان است. او مدرک دکترای خود را از دانشگاه فرانکفورت دریافت کرده است.

او دارای کرسی علوم سیاسی و جامعه شناسی سیاسی در دانشگاه بیله فیلد از سال 1975 تا 1989 میلادی بوده است.

"آفه" استاد میهمان در دانشگاههای معتبری چون استنفورد، هاروارد، دانشگاه ملی استرالیا و کالیفرنیا برکلی بوده است.

این جایزه طی مراسمی در آلمان به وی اهدا شد. در مراسم اعطای این جایزه یورگن هابرماس فیلسوف آلمانی نیز سخنرانی کرد.