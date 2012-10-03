  1. دين، حوزه، انديشه
۱۲ مهر ۱۳۹۱، ۱۰:۵۵

جایزه تئودور آیزنبرگ به اندیشمند آلمانی تعلق گرفت

جایزه تئودور آیزنبرگ به اندیشمند آلمانی تعلق گرفت

جایزه تئودور آیزنبرگ در سال 2012 میلادی از سوی انجمن علوم سیاسی آلمان به کلوس آفه تعلق گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، این جایزه از جوایز معتبر انجمن علوم سیاسی آلمان به شمار می رود.

"کلوس آفه" استاد جامعه شناسی سیاسی در مدرسه حکومت "هرتی" در برلین آلمان است. او مدرک دکترای خود را از دانشگاه فرانکفورت دریافت کرده است.

او دارای کرسی علوم سیاسی و جامعه شناسی سیاسی در دانشگاه بیله فیلد از سال 1975 تا 1989 میلادی بوده است.

"آفه" استاد میهمان در دانشگاههای معتبری چون استنفورد، هاروارد، دانشگاه ملی استرالیا و کالیفرنیا برکلی بوده است.

این جایزه طی مراسمی در آلمان به وی اهدا شد. در مراسم اعطای این جایزه یورگن هابرماس فیلسوف آلمانی نیز سخنرانی کرد.

کد مطلب 1711142

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها