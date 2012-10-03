به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حاجی فرجی با شاره به برخی فعالیتهای تخصصی انجمن تغذیه ایران گفت: این انجمن با همکاری متخصصان رشته‌های مختلف علوم تغذیه، سازمان جهانی بهداشت و تعدادی از صاحبنظران رشته تغذیه در خارج از کشور از سال 84 تاکنون اقدام به طراحی رشته‌های جدید و نوین در علم تغذیه و تدوین محتوای آموزشی آنان نموده است و در نهایت 7 رشته تحصیلی جدید در مقاطع تکمیلی را استخراج و به وزارت بهداشت پیشنهاد داده است.

رئیس دانشکده تغذیه و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ادامه داد: از بین رشته‌های پیشنهاد شده، خوشبختانه با ایجاد سه رشته توسط شورای عالی گسترش وزارت بهداشت موافقت شده و قرار است بهمن ماه امسال دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اولین دوره از دانشجویان رشته‌های جدید را در مقاطع تکمیلی پذیرش نماید که جزییات آن بزودی منتشر خواهد شد.

وی افزود: رشته‌هایی مانند اپیدمیولوژی تغذیه، تغذیه بالینی و رژیم درمانی و تغذیه سلولی و مولکولی نیز از جمله رشته‌های پیشنهادی برای ایجاد در مقاطع تکمیلی هستند که در حال بررسی توسط وزارت بهداشت هستند.

رئیس انستیتو ملی تحقیقات صنایع غذایی کشور، مدیریت تغذیه بالینی بیماران بیمارستانی از طریق ارایه مشاوره تغذیه‌ای به بیماران و متخصصان معالج آنان، ارایه دستورالعملهای تغذیه‌ای برای بیماران بخش ICU را از دیگر اقدامات مهم انجمن تغذیه ایران عنوان کرد.

وی خاطرنشان کرد: انجمن تغذیه ایران بصورت فعال در استانداردسازی خدمات متخصصان تغذیه با وزارت بهداشت همکاری نموده و حدود 11 خدمت تغذیه‌ای استاندارد شده را جهت تصویب به وزارت بهداشت پیشنهاد کرده است که با موافقت وزارت بهداشت و پس از تعیین تعرفه مشخص به کلیه گروه‌های مرتبط اعلام خواهد شد.

رئیس انجمن تغذیه ایران در ادامه به برخی مشکلات پیش روی فعالان حوزه تغدیه کشور اشاره و عنوان کرد: یکی از مهمترین مشکلات متخصصان تغذیه، عدم تناسب تعرفه با خدمات ارایه شده توسط آن است که این معضل ناشی از فقدان شناخت کافی از اهیمت این خدمات است. به عنوان مثال تعرفه در نظر گرفته شده جهت مشاوره یک متخصص تغذیه معادل ویزیت یک پزشک عمومی است که نه تنها تناسبی با کیفیت و طول مدت زمانی خدمت ارایه شده ندارد بلکه در بسیاری موارد هزینه‌های جاری دفتر کار متخصص تغذیه را نیز پوشش نمی‌دهد در حالیکه خدمات مشاوره‌ای این متخصصان باید با خدمات مشاوره‌ای روانشناسان مقایسه و معادل شود بنابراین انجمن تغذیه ایران، همواره از مسئولان تعرفه‌گذاری خدمات حوزه سلامت خواسته که در تعرفه خدمات تغذیه‌ای بازنگری جدی صورت گیرد.

وی افزود: از سوی دیگر متأسفانه گاهی شاهد تداخل حوزه‌های تخصصی برخی از رشته‌های پزشکی با حوزه تغذیه هستیم بطوری که برخی از همکاران پزشک به ویژه پزشکان عمومی با وجود اینکه حق درج عنوان تغذیه در تابلوی مطب را بدون گذراندن دوره‌های دانشگاهی مربوطه ندارند، در مطبها مشاوره‌های تغذیه‌ای ارایه می دهند و نظام ارجاع بیماران به متخصصان مربوطه را رعایت نمی‌کنند.

حاجی فرجی گفت: ورود برخی افراد فاقد صلاحیت و سودجو در حوزه مشاوره تغذیه که بصورت سنتی در جامعه وجود دارد نیز علاوه بر تهدید امینت غذایی افراد جامعه، عرصه فعالیت و اشتغال مناسب برای فارغ‌التحصیلان رشته‌های تغذیه را در کشور مختل نموده است.

رئیس انجمن تغذیه ایران در خصوص نقش کارشناسان تغذیه در طرح پزشک خانواده عنوان کرد: خوشبختانه بدلیل رویکرد پیشگیرانه و سلامت محور طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع، حضور یک کارشناس تغذیه در تیم پزشک خانواده پیش‌بینی شده است که علاوه بر اینکه بهبود شاخصهای تغذیه‌ای و کاهش سوءتغذیه را در جامعه به دنبال خواهد داشت باعث اشتغالزایی مناسب برای فارغ‌التحصیلان و کارشناسان علوم تغذیه خواهد شد.

وی در پایان اعلام کرد: این انجمن تاکنون توانسته 11 کنگره علمی سراسری را هر دو سال یکبار در کشور برگزار نماید.