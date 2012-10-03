مدیر روابط عمومی پروژه مرگ مشکوک در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فیلمنامه این اثر که در ژانر وحشت است به قلم نسا رستمی نوشته شده و فیلمبرداری آن از 20 مهر ماه کلید خواهد خورد.

پیمان گلزاری در همین ارتباط عنوان کرد: از مهمترین بازیگران دعوتی برای بازی در این فیلم آقایان: حمید فرخ نژاد، پژمان بازغی، پوریا پور سرخ، مهران رجبی و سامان گوران هستند واز بین بازیگران زن: لادن مستوفی، خاطره اسدی و ملیکا شریفی نیا را می توان برشمرد. ضمن اینکه قرار بر آن داریم از بازیگران بومی هم استفاده شود.

گلزاری درادامه عنوان کرد : پروژه مذکور بعد از فیلم آخرین لبخند دومین اثر بلند امیر مالمیر است که در مرحله تدوین قراردارد.

وی اظهار داشت : همه لوکیشن ها در استان البرز قراردارد و بنا داریم از ظرفیت های بالقوه این استان نهایت استفاده را ببریم .

گلزاری در پایان از تمامی مسئولین استان تشکر کرد و خواستار آن شد تا درتولید این پروژه سینمایی وی را تنها نگذاشته و درسال «تولید ملى، حمایت از کار و سرمایه ى ایرانى» در اشتغال جوانان هنرمند این استان سهیم باشند.

این پروژه در مرحله پیش تولید و بازنویسی نهایی فیلمنامه است.