  1. استانها
  2. البرز
۱۲ مهر ۱۳۹۱، ۱۱:۰۵

گلزاری:

دومین پروژه سینمایی امیر مالمیر با نام "مرگ مشکوک" کلید می‌خورد

دومین پروژه سینمایی امیر مالمیر با نام "مرگ مشکوک" کلید می‌خورد

کرج - خبرگزاری مهر: مدیر روابط عمومی پروژه سینمایی مرگ مشکوک گفت: این فیلم عنوان دومین فیلم بلند امیر مالمیر به تهیه کنندگی علیرضا شادورد است که بزودی در استان البرز کلید خواهد خورد.

مدیر روابط عمومی پروژه مرگ مشکوک در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فیلمنامه این اثر که در ژانر وحشت است به قلم نسا رستمی نوشته شده و فیلمبرداری آن از 20 مهر ماه کلید خواهد خورد.

پیمان گلزاری  در همین ارتباط عنوان کرد: از مهمترین بازیگران دعوتی برای بازی در این فیلم آقایان: حمید فرخ نژاد، پژمان بازغی، پوریا پور سرخ، مهران رجبی و سامان گوران هستند واز بین بازیگران زن: لادن مستوفی، خاطره اسدی و ملیکا شریفی نیا را می توان برشمرد. ضمن اینکه قرار بر آن داریم از بازیگران بومی هم استفاده شود.

گلزاری درادامه عنوان کرد : پروژه مذکور بعد از فیلم آخرین لبخند دومین اثر بلند امیر مالمیر است که در مرحله تدوین قراردارد.

وی اظهار داشت : همه لوکیشن ها در استان البرز قراردارد و بنا داریم از ظرفیت های بالقوه این استان نهایت استفاده را ببریم .

گلزاری در پایان از تمامی مسئولین استان تشکر کرد و خواستار آن شد تا درتولید این پروژه سینمایی وی را تنها نگذاشته و درسال «تولید ملى، حمایت از کار و سرمایه ى ایرانى» در اشتغال جوانان هنرمند این استان سهیم باشند.

این پروژه در مرحله پیش تولید و بازنویسی نهایی فیلمنامه است.

کد مطلب 1711145

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها