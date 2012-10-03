مهران مهدوی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص اجرای طرحهای جنگلکاری در استان البرز از ساماندهی حاشیه سد طالقان خبر داد و گفت: تا کنون مکاتباتی با امور آب تهران انجام شده و تا حدود زیادی کار پیش رفته است.



وی با بیان اینکه این طرح در مرحله تشکیل جلسات قرار دارد، گفت: بررسی های اولیه انجام شده و در صورت اعلام موافقت امور آب تهران عملیات اجرایی آن آغاز می شود.



مهدوی گفت: در این طرح برای ارتفاعات و بالادست سد پوشش گیاهی و در پایین دست سد پوشش جنگلی پیش بینی شده است.



وی جلوگیری از ورود رسوبات به مخزن سد و جلوگیری از فرسایش خاک را از اهداف ساماندهی سد طالقان برشمرد و گفت: ایجاد چشم انداز طبیعی و استفاده گردشگران از فضای زیبای حاشیه سد از دیگر اهداف دنبال شده در این طرح است.



مهدوی همچنین با با بیان اینکه ایجاد پوشش جنگلی و گیاهی در حاشیه سدها از مهمترین برنامه های معاونت جنگلکاری است، ابراز امیدواری کرد به زودی و با توافق امور آب تهران عملیات اجرایی حاشیه سد طالقان آغاز شود

وی جنگلکاری 34 هکتار از زمینهای حاشیه سد کرج را از دیگر اقدامات در دست اجرای اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ذکر کرد.