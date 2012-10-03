به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته فنی شانزدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی جوانان آسیا انتخابی جام جهانی 2013 به میزبانی ارومیه 8 بازیکنان برتر از جمع 13 تیم حضور یافته در این دوره از رقابتها را معرفی کرد.

بر اساس اعلام کمیته فنی در فهرست 8 نفره بهترینهای جام شانزدهم دو بازیکن از تیم والیبال کره جنوبی 4 عنوان بهترین ها را به خود اختصاص دادند، 4 بازیکن دیگر نیز از تیمهای هند، چین تایپه، چین و ایران در این فهرست قرار دارند.



کمیته فنی شانزدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی جوانان آسیا به میزبانی ارومیه سونگ میانگ گیون از کره جنوبی را بهترین بازیکن، دیپش کومار سین ها از هندوستان را به عنوان بهترین اسپکر، لین چینگ یانگ از چین تایپه را به عنوان بهترین مدافع این دوره از رقابتها انتخاب و معرفی کرد.

همچنین بهترین سرویس زن رقابتها سونگ میانگ گیون از کره جنوبی، بهترین توپ گیر رسول شهسواری از ایران، بهترین پاسور مائو تیانی از چین، بهترین دریافت کننده بیک جی جونگ از کره جنوبی و بهترین لیبرو بیک جی جونگ از کره جنوبی شانزدهمین دوره مسابقات قهرمانی والیبال جوانان آسیا به میزبانی ارومیه معرفی شدند.

تیم والیبال جوانان ایران صدر نشین گروه A مرحله مقدماتی شانزدهمین دوره مسابقات والیبال جوانان آسیا انتخابی جام جهانی 2013 به میزبانی ارومیه با شکست 3بر 1 چین تایپه و 3بر صفر هندوستان در مرحله یک هشتم نهایی به عنوان صدر نشین گروه E در مرحله حذفی نیمه نهایی به مصاف تایلند تیم رده چهارم گروه F می رود.



در مرحله حذفی این دور از رقابتها ژاپن صدر نشین گروه F با تیم چهارم گروه E استرالیا مسابقه می دهد، همچنین در این مرحله تیمهای چین تایپه با چین و کره جنوبی با هندوستان برای کسب چهار عنوان اولی و جواز حضور در مسابقات جام جهانی والیبال جوانان آسیا را کسب می کنند.

تیمهای راه یافته به مرحله حذفی شانزدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی جوانان آسیا روز سه شنبه استراحت داشته و از امروز چهارشنبه دوازدهم مهرماه در دو سالن غدیر و آهندوست ارومیه به مصاف یکدیگر می روند.



شانزدهمین دوره مسابقات والیبال جوانان آسیا انتخابی جام جهانی با حضور 13 تیم از شش تا 14 مهرماه سال جاری به میزبانی ارومیه مهد والیبال آسیا در سالن شش هزار نفری الغدیر ارومیه و سه هزار نفری شهید آهندوست برگزار می شود.



با توجه به انصراف قطر، پاکستان و کویت از شرکت در این دوره از مسابقات، کشورهای جمهوری اسلامی ایران، چین، کره جنوبی، قزاقستان، تاجیکستان، چین تایپه، استرالیا، ازبسکتان، ژاپن، تایلند، سریلانکا، هندوستان و افغانستان13 تیم شرکت کننده در این رقابتها را تشکیل می دهند که سه تیم برتر جواز حضور در مسابقات جهانی را کسب می کند.