مردم خراسان شمالی در سفر رهبری با ایشان تجدید بیعت خواهند کرد

عبدالرضا عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سفر مقام معظم رهبری به خراسان شمالی منشاء خیر و برکت معنوی برای این استان می‌شود.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: سفر رهبر مسلمین جهان به خراسان شمالی برای مردم این استان افتخار بزرگی محسوب می‌شود و مردم ولایت مدار آن هیچ گاه این سفر تاریخی را فراموش نخواهند کرد.

وی با بیان اینکه این سفر برکات فراوانی برای خراسان شمالی خواهد داشت، تصریح کرد: مهم‌ترین دستاورد سفر معظم له به استان، خیر و برکت معنوی این سفر برای مردم محروم این خطه از ایران اسلامی خواهد بود.

عزیزی افزود: مردم انقلابی و دوستدار ولایت در خراسان شمالی بی صبرانه منتظر سفر ایشان هستند و از هم اکنون شور و شوق اقشار مختلف این استان برای دیدار رهبری کاملا مشهود است.

وی با پیش بینی حضور چشمگیر و کم نظیر مردم در استقبال از مقام معظم رهبری در سفر به خراسان شمالی اظهار داشت: مردم ولایت مدار استان با حضور در مراسم استقبال، تجدید بیعتی دوباره با ولایت و آرمان‌های امام و انقلاب خواهند داشت.

نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: به یقین سفر تاریخی مقام معظم رهبری به خراسان شمالی فصل نوینی از پویایی و نشاط سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و ... را در این استان نوپا ایجاد می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل پشتیبانی نهاد مقام معظم رهبری دوشنبه شب در نشست شورای اداری خراسان شمالی از سفر رهبری به این استان در دهه سوم مهر ماه سال جاری خبر داد.