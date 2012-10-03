14 مربی قمی مدرک مربیگری سطح یک فوتسال آسیا گرفتند

حسین گنجیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس برنامه ریزی انجام شده در هیئت فوتبال استان قم، این کلاس از پنجم تا یازدهم مهرماه سال جاری در قالب کلاس مربیگری سطح یک فوتسال آسیا با تدریس ناصر صالح مدرس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران و AFC به میزبانی هیئت فوتبال استان قم برگزار شد و شامگاه سه شنبه به کار خود پایان داد.



وی ابراز داشت: دوره مربیگری سطح یک فوتسال آسیا با تدریس علیرضا رعدی مدرس رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا و کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال کشورمان از چهارشنبه پنجم مهر در قم آغاز شد و با موفقیت مربیان شرکت کننده در کسب مدرک آن به پایان رسید.



دبیر کمیته آموزش هیئت فوتبال استان قم افزود: در این کلاس 14 نفر حضور داشتند که به مدت هفت روز به صورت صبح و بعد از ظهر تا روز 11 مهر کلاس های تئوری و عملی این دوره را با همکاری آموزش و پرورش ناحیه سه استان قم در سالن ورزشی شهید بیطرفان سپری کردند.



وی عنوان داشت: مدت‌ها بود که در قم کلاس‌های درجه بالای مربیگری رشته فوتبال برگزار نمی‌شد اما در دو سه سال اخیر این هیئت با تلاش فراوان و حمایت‌های کمیته آموزش فدراسیون فوتبال دوره‌های درجه A , B فوتبال آسیا را در قم برگزار کرده است.



مجمع جدید انتخابات هیئت ژیمناستیک قم برگزار می‌شود



دبیر مجامع هیئت‌های ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان قم از برگزاری مجمع جدید انتخابات هیئت ژیمناستیک استان قم خبر داد.

محسن فارسی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در حالی در آخرین مجمع انتخابات هیئت ژیمناستیک استان قم در چهار سال گذشته این مجمع، غلامرضا ملکی را به عنوان رئیس جدید این هیئت انتخاب کرد بعد از پایان دوره چهارساله بار دیگر انتخابات این هیئت امروز چهارشنبه دوازدهم مهر ماه برگزار می‌شود.



وی بیان داشت: ملکی رئیس حال حاضر هیئت ژیمناستیک استان قم در طول سال‌های اخیر با برنامه‌ریزی و تلاش و کوشش دسته جمعی بخش‌های مختلف هیئت، تحولات خوبی را در هیئت ژیمناستیک قم ایجاد کرده و موفقیت‌های چشمگیری توسط ورزشکاران ژیمناستیک قم کسب شده است.



دبیر مجامع هیئت های ورزشی اداره کل ورزش و جوانان قم یاد آور شد: در طول بیش از چهار سال گذشته، هیئت ژیمناستیک قم تلاش‌های زیادی را برای رشد و توسعه این رشته ورزشی که به عنوان ورزش مادر و پایه شناخته می شود، انجام داده است.



وی عنوان داشت: همچنین از مهم‌ترین برنامه‌های اجرا شده هیئت ژیمناستیک قم، راه اندازی دوره های متعدد آموزشی این رشته است به طوری که در اوقات فراغت هر سال در کنار رشته های شنا و فوتبال پرطرفدارترین رشته ورزشی در بین شهروندان قمی به شمار می رود.

