آمریکا بعد افغانستان به سراغ مالی می رود/ مبارزه با افراطیون بهانه مداخله نظامی

به گزارش خبرگزاری مهر، آنتی وار در مطلبی به گفتگوی یک مقام ارشد آمریکایی با شبکه آسوشیتد پرس پرداخته و می نویسد: حضور گروههای رادیکال در شمال مالی بهانه ای شده تا آمریکا به فکر مداخله نظامی بیشتر در این کشور بیفتد.

آمریکا که همواره مترصد اینگونه فرصتهاست و با شعارهای دفاع از حقوق بشر در امور کشورها دخالت می کند این بار با تاکید بر لزوم مبارزه با تروریسم به سراغ مالی می رود.

جنگ ناتو و آمریکا در لیبی باعث ایجاد پناهگاه گروههای افراطی در مالی شده است .

در همین حال "جانی کارسون" معاون آفریقای وزارت خارجه آمریکا تاکید کرده است که گروههای افراطی مسئول کشتار و اقدامات تروریستی در مالی هستند و باید از طریق تدابیر امنیتی و اقدامات نظامی با آن مقابله و به ایجاد دولتی معتبر و قدرتمند در این کشور کمک کرد.

این پایگاه اینترنتی در ادامه این مطلب به تحلیل اظهارات کارسون پرداخته و می نویسد: این اظهارات نشان داد که جنگ ناتو و آمریکا در لیبی باعث شده تا گروههای افراطی در مالی پناهگاه ایجاد کنند.

به نوشته آنتی وار، مزدوران هنگام بازگشت از لیبی به کودتای نظامی در مالی دست می زنند و از این خلاء قدرت بهره مند می شوند، اما مداخله نظامی بیشتر آمریکا در این کشور به بهانه حضور گروههای رادیکال اقدامی مضحک و خنده آور است.

اقدام نظامی آمریکا در مالی که به بهانه حذف گروههای افراطی و تشکیل دولتی قدرتمند و معتبر صورت می گیرد یادآور شکست آمریکا در افغانستان و باتلاقی است که این کشور در آن گیر افتاده است.

آنتی وار در ادامه تاکید می کند: از زمان حادثه 11 سپتامبر تاکنون مداخله های نظامی آمریکا به جای آنکه باعث حذف گروههای رادیکال شود به تقویت آن دامن زده است.

این پایگاه اینترنتی در ادامه به مداخله های نظامی آمریکا در کشورهای مختلف همچون عراق، افغانستان، پاکستان، یمن، لیبی و سومالی اشاره کرده و به تبعات آن یعنی گسترش افراط گرایی و ایجاد گروههای تروریستی می پردازد.

کارسون با اشاره به لزوم برنامه ریزی، سازماندهی و استفاده از منابع درست در هرگونه مداخله نظامی در مالی می افزاید که این اقدام باید مورد تایید افرادی قرار گیرد که بیشتر از همه تحت تاثیر آن خواهند بود.

آنتی وار در ادامه این مطلب می نوییسد: منظور کارسون کشورهای آفریقایی در جوار مالی است؛ واشنگتن کشورهای همسایه را برای انجام اقدام نظامی و ارائه کمک های اقتصادی و نظامی تحت فشار قرار داده و خود دورادور نظاره گر اوضاع بوده و آن را کنترل می کند.

اظهارات مقامات آمریکایی نشان می دهد که ایالات متحده بر عملیات نظامی در منطقه آفریقا بدون کسب اجازه از کنگره و بدون آنکه حتی مردم کشورش مطلع باشند، افزوده است.

اندیشکده بروکینگز نیز در همین حال با اشاره به فعالیت گروه "القاعده در مغرب اسلامی" در شمال و غرب آفریقا می نویسد این گروه هر چند نقش چندانی در تحولات تونس در سال 2011 ایفا نکرده است، اما از هرج و مرج به وجود آمده در این کشور استفاده کرده و حتی فعالیت‌های خود را به مالی و لیبی نیز گسترش داده است.

این گروه هم اکنون در شمال مالی در حال ایجاد یک پایگاه برای هماهنگ ساختن فعالیت‌های تروریستی است. گروه القاعده در مغرب غربی هم اکنون درصدد ائتلاف با سایر گروه‌های جهادی در مالی است تا بتواند کنترل مناطق بیشتری را در اختیار خود بگیرد.

تحقیقات سرویس‌های جاسوسی کشورهای اروپایی نیز نشان می‌دهد که برخی از افراد تروریست از اروپا به پایگاه‌های آموزشی در مالی می‌روند، درست مشابه همان روندی که در سال‌های گذشته وجود داشت و برخی از افراد تروریست به افغانستان و پاکستان می‌رفتند تا تحت آموزش‌های القاعده قرار بگیرند.

در شرایط کنونی، کشور مالی به مهمترین منبع تهدید امنیت در شمال آفریقا تبدیل شده است. کشورهای ضعیف در غرب آفریقا نیز از توانمندی لازم برای مقابله با تروریست‌های فعال در مالی برخوردار نیستند. دولت‌های اروپایی نیز به دلیل آنکه خود دچار بحران اقتصادی هستند، تمایل چندانی برای کمک به این کشورها از خود نشان نمی‌دهند. از سوی دیگر، الجزایر نیز واکنش چندانی برای مهار این گروه‌های تروریستی نداشته است.

هر چند توانمندی القاعده در پاکستان به دلیل حملات هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی در چهار سال گذشته تضعیف شده است، اما با از بین رفتن نظم و امنیت در جهان عرب این گروه‌ها فرصت مناسبی برای انجام عملیات‌های تروریستی پیدا کرده‌اند. در واقع، هر حمله هواپیماهای بدون سرنشین پیامدهای غیرقابل پیش بینی به همراه می‌آورد، چرا که القاعده هنوز هم می‌تواند موجب بروز خشونت در جهان اسلام شود.

القاعده دارای ریشه‌ها و پیوندهای عمیق با سایر گروه‌های جهادی است که به اوایل دهه 1990 بازمی‌گردد. هسته رهیری القاعده در پاکستان نیز از سال‌ها قبل دارای روابط نزدیکی با افراد و گروه‌های جهادی در لیبی بوده است. به عنوان مثال، ابو یحیی اللیبی یکی ازاین اعضای شاخص بود که در جریان حملات هواپیماهای بدون سرنشین در تابستان گذشته در پاکستان کشته شد. ایمن الظواهری رهبر القاعده در سالگرد حوادث 11 سپتامبراز مقام اللیبی ستایش کرد و خواستار انتقام خون وی شد.

به نظر می‌رسد که گروه القاعده در مغرب اسلامی مسئول اصلی حمله به کنسولگری آمریکا در بنغازی بوده است. این گروه به طور علنی اعلام کرده که مرگ کریس استیونس موهبتی بوده است و سایر منافع آمریکا در شمال و غرب آفریقا نیزباید مورد هدف قرار بگیرد.