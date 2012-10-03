دیدار با تیم فوتسال صبا را در قم خواهیم برد

سیدوحید غیاثی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: سال گذشته کاپیتان تیم صبا بودم و در تمامی ادوار لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور همراه با نمایندگان قم در لیگ برتر به میدان رفته ام، تجربه زیادی دارم ولی امسال عضو دبیری هستم و باید مقابل صبا بازی کنیم.



بازیکنان دبیری به هیچ عنوان اسیر بازی احساسی نشوند



وی تصریح کرد: بازیکنان ما خوب می دانند که در این دیدار به فکر ارائه بازی دقیق و همراه با انگیزه و سرعت بالا باشند و به هیچ عنوان اسیر بازی احساسی نشوند، زیرا این دقیقا همان چیزی است که در سالن پر استرس شهید حیدریان به ضرر ما خواهد بود.



کاپیتان فصل گذشته تیم صبای قم تصریح کرد: در لیگ امسال جمعی از بهترین‌های فوتسال کشور در ترکیب تیم دبیری تبریز به کار گرفته شده‌اند ولی می دانم که برابر تیم جوان و با انگیزه صبای قم کار سختی را در پیش داریم، تمام بازیکنان صبا خوب می شناسم و افتخار می کنم که سال گذشته با آنها همبازی بوده ام.



وی با بیان اینکه هماهنگی خوبی در تمرینات کسب کرده ایم و می‌خواهیم به پیروزی دست یابیم، ابراز داشت: صبای قم یک تیم متشکل از بازیکنان با تجربه و جوان و البته پرانگیزه است و در سال‌های آتی جوانان صبا تیمی قدر را تشکیل خواهند داد، اما آنچه که اکنون اهمیت دارد این است که با تلاش زیاد، دبیری تبریز را به مکانی مناسب در جدول رده‌بندی رقابت‌های این فصل لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور برسانیم.



دو تساوی متوالی مانع از صدرنشینی دبیری شد



بازیکن سابق صبای قم درباره بازی قبلی تیمش برابر تیم گیتی پسند اصفهان، تصریح کرد: در هفته هشتم مقابل تیم گیتی پسند اصفهان بسیار خوب بازی کردیم و مستحق کسب سه امتیاز بودیم، ضمن اینکه در دیدار با تیم‌ شهرداری ساوه نیز شایسته کسب نتیجه خوب بودیم اما بازی مساوی شد.



وی تاکید کرد: با تجربیاتی که از هشت بازی قبل نصیب بازیکنان خوب ما شده است، در این مسابقه نهایت بهره را خواهیم برد و تلاش می‌کنیم در حضور تماشاگران خونگرم دوستدار فوتسال در قم، به پیروزی دیگری در این فصل لیگ برتر برسیم.



گفتنی است: دیدار تیم های فوتسال صبای قم و دبیری تبریز از هفته نهم نیم فصل نخست لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور از ساعت 16 عصر پنجشنبه سیزدهم مهر ماه در سالن دو هزار نفری شهید حیدریان قم برگزار می‌شود.

