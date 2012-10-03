به گزارش خبرنگار مهر، "سال‌های حادثه" به کارگردانی سعید چاری درباره پسر بچه‌ای 9 ساله به نام احمد علی است که علاقه بسیاری به ملاقات با امام خمینی(ره) دارد. به همین دلیل برایش نامه‌ای می‌نویسد، امام جواب نامه او را می‌دهند و می‌فرمایند که او هم همه فرزندان ایران زمین را دوست دارد حتما در صورت امکان به تهران بیاید تا از نزدیک همدیگر را ملاقات کنند.

احمد علی که بی‌صبرانه منتظر این لحظه بود می‌خواهد به سرعت خودش را به جماران برساند اما در راه دچار مشکلاتی می‌شود و مردی ضد انقلاب دیدارش با امام خمینی(ره) را به تاخیر می‌اندازد و بین آن‌ها مبارزه سختی در می‌گیرد.

میرطاهر مظلومی، امیر زریوند، مجید شهریاری، شراره رخام، ثنا صادقی، محمد آزادی، سیاووش قاسمی، اردشیر کاظمی، فرشید شفیعی، امین نبی الهی، صالح دلدم، محمدرضا رهبری، صفر کشکولی، سید جلال طباطبایی بازیگران این فیلم هستند و هنرمند خردسال آن علیرضا مظفری نام دارد.

تهیه‌کننده این فیلم محمد آزادی است، متن را ثنا صادقی نوشته، مدیر فیلمبرداری امید رخ‌افروز، طراح صحنه و لباس ‌عبدالرضا منتظری و احمد سعادت، طراح گریم جنان صدفی و مدیر تولید "سال‌های حادثه" احسان لواسانی است.

بیست و ششمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم کودک و نوجوان اصفهان همزمان با روز جهانی کودک از 17 تا 21 مهرماه در استان اصفهان برگزار خواهد شد.