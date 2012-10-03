منچستریونایتد به دنبال جذب "لواندوفسکی"

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال دورتموند در حال حاضر برای بازی با منچسترسیتی در شهر منچستر به سر میبرد و این فرصتی شده تا "سرآلکس فرگوسن" بار دیگر برای جذب این مهاجم لهستانی دست به کار شود.
منچستریونایتد تابستان هم با مبلغ 16 میلیون پوند برای جذب لواندفسکی اقدام کرده بود اما با حضور "رابین فن پرسی" در اولدترافورد، مذاکرات به سردی گراییده بود.
سرمربی من یونایتد یکی از تحسین کنندگان همیشگی این مهاجم 24 ساله است و چهارشنبه شب چند بازیکنیاب را به تماشای بازی این بازیکن مقابل منچسترسیتی خواهد فرستاد.
بر پایه گزارش سان، لواندوفسکی فصل گذشته 30 گل برای دورتموند به ثمر رساند.
به نظر میرسد "سرآلکس فرگوسن" این بازیکن را به عنوان جایگزینی برای "نانی" و یا "اشلی یانگ" میخواهد.
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