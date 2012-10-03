تجلیل از مقام شهیدشهریاری در پانزدهمین جشنواره پایان نامه دانشجویی

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم اختتامیه پانزدهمین دوره جشنواره پایان نامه سال دانشجویی و یازدهمین دوره پژوهش برتر دانشجویی که 16 مهرماه در پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی برگزار می شود، از شهید دکتر مجید شهریاری که راهنمایی پایان نامه " تولید و نشاندارسازی ایتروبیوم 175 جهت مصارف پزشکی هسته ای" را بر عهده داشته به عنوان یکی از استادان راهنمای برگزیده قدردانی خواهد شد.

این جشنواره در سه بخش به صورت اصلی، جنبی و ویژه برگزار می شود که در بخش اصلی، پایان نامه های دانش آموختگان دوره های کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاهها و حوزه های علمیه کشور در گروه های فنی و مهندسی، پزشکی و دامپزشکی، معماری و هنر، علوم انسانی و اجتماعی، کشاورزی و منابع طبیعی، علوم پایه و علوم دینی (جایزه علامه شیخ بهایی) مورد ارزیابی قرار گرفته است.

در پانزدهمین دوره جشنواره پایان نامه سال دانشجویی 18 نفر برگزیده و 34 نفر شایسته تقدیر شناخته شده اند، همچنین 80 درصد شرکت کنندگان در این جشنواره از دانشگاه های دولتی و 20 درصد از دانشگاه غیر دولتی هستند.

پانزدهمین دوره جشنواره پایان نامه سال دانشجویی و یازدهمین دوره پژوهش برتر دانشجویی از ساعت 10 تا 12 روز یکشنبه 16 مهر در پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی برگزار می شود.