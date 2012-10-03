کوین کاستنر مامور مخفی لوک بسون شد

به گزارش خبرنگار مهر، این قرارداد کاستنر در همکاری مشترک با شرکت mgc و پس ازموفقیت وی در جوایز امی منعقد شده است.

بر این اساس وی علاوه بر ساخت و اجرای یک برنامه realativity (شوی واقعی تلویزیونی) دریک پروژه سینمایی نیز دراروپا بازی خواهد کرد.

بر اساس اعلام کمپانی کاستنر در این فیلم که به تهیه کنندگی لوک بسون و ادی هاساک ساخته می شود، نقش یک مامور مخفی با نام "اتان رانر" را بازی می کند که به شکلی ساختگی می میرد و تلاش می کند تا دوباره با خانواده اش تماس گرفته و ...

وی چند روز پیش توانست جایزه امی را بهترین بازیگر نقش مرد در یک مینی سریال به دست آورد که فضایی وسترن داشت و عنوانش " هتفیلد و مک کویز"بود.