  1. هنر
۱۲ مهر ۱۳۹۱، ۱۱:۴۳

کوین کاستنر مامور مخفی لوک بسون شد

کوین کاستنر قرارداد تازه را برای بازی در یک پروژه به تهیه کنندگی لوک بسون امضا کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، این قرارداد کاستنر در همکاری مشترک با شرکت mgc  و پس ازموفقیت وی در جوایز امی منعقد شده است.

بر این اساس وی علاوه بر ساخت و اجرای یک برنامه realativity (شوی واقعی تلویزیونی) دریک پروژه سینمایی نیز دراروپا بازی خواهد کرد.

بر اساس اعلام کمپانی کاستنر در این فیلم که به تهیه کنندگی لوک بسون و ادی هاساک  ساخته می شود، نقش یک مامور مخفی با نام "اتان رانر" را بازی می کند که به شکلی ساختگی می میرد و تلاش می کند تا دوباره با خانواده اش تماس گرفته و ...

وی چند روز پیش توانست جایزه امی را بهترین بازیگر نقش مرد در یک مینی سریال به دست آورد که فضایی وسترن داشت و عنوانش " هتفیلد و مک کویز"بود.

