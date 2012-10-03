جشنواره تئاتر آذربایجان غربی در ارومیه برگزار می شود

حجت الاسلام محمد باقر کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این جشنواره یکی از رویدادهای مهم فرهنگی، محلی برای دیدار هنرمندان تئاتر با هم و امکانی بر تبادل اندیشه و تجربیات گروه های فعال در این زمینه است افزود: این جشنواره در موضوعات بومی و فولکوریک و با حضور هنرمندان جوان و بومی استان برگزار می شود.

وی ادامه داد: از میان 22 گروه نمایشی شرکت کننده در این جشنواره تعداد 10 گروه نمایشی از شهرستان های ارومیه، خوی، تکاب، نقده، مهاباد به مدت چها روز با هم به رقابت می کنند.

حجت الاسلام کریمی با بیان اینکه برابر نظر هیئت داوران 2 گروه به جشنواره منطقه ای معرفی می شوند تاکید کرد: با توجه به متن فراخوان در این جشنواره همه متونی که از موضوعات بومی وفولکلوریک بهره مند هستند از اولویت خاص برخوردار شده و آثار هنرمندان بومی و جوان مورد توجه قرار می گیرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزاری جلسات نقد وبررسی آثار اجرا شده با حضور منتقدین و اعضا گروه ها را از اهم برنامه های جنبی این جشنواره عنوان کرد.

وی افزود: همچنین نمایشگاه عکسی از آثار نمایشی اجرا شده درطول سال 89 و 90 در محل مجتمع فرهنگی وهنری ارومیه برگزار ودر معرض دید علاقمندان قرار خواهد گرفت.

هم اکنون در انجمن هنرهای نمایشی آذربایجان غربی تعداد 29 گروه نمایشی دارای مجوز در شهرستانهای تابعه و مرکز استان فعال بوده و بطور مستمر به اجرای نمایش می پردازند.