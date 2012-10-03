سفرای خارجی از برج قابوس دیدن می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر علی احمدی صبح چهارشنبه در جلسه ای که به منظور هماهنگی برای میزبانی میهمانان جشنواره اقوام ایران زمین برگزار شد گفت: شهرستان گنبد کاووس با محوریت میراث فرهنگی و گردشگری آماده میزبانی از سفرای کشورهای خارجی است.

وی تصریح کرد : میهمانان جشنواره اقوام ایران زمین روز جمعه از اینچه برون وارد شهرستان گنبد کاووس خواهند شد و پس از بازدید از تالاب آلاگل از بازارچه مرزی،خرابه های شهر جرجان و مرقد مطهر امامزاده یحیی بن زید (ع)و برج قابوس به عنوان بلند ترین برج آجری جهان بازدید خواهند کرد.

وی با بیان شرح وظایف هر یک از دستگاههای اجرایی در میزبانی میهمانان خارجی اظهار داشت: باید از این فرصت برای نشان دادن ظرفیتهای فرهنگی و هنری شهرستان گنبد کاووس استفاده کرد.

در این جلسه هر یک از اعضا در خصوص میزبانی شرکت کنندگان جشنواره اقوام ایران زمین در شهر گنبد و اینچه برون برنامه ریزی کردند.

مراسم افتتاحیه ششمین جشنواره فرهنگ اقوام ایران زمین بعد از ظهر پنجشنبه در گرگان برگزار می شود.