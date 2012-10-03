جشنواره بین المللی تئاتر کودک شاخص های فرهنگی همدان را ارتقا می بخشد

علی محمد آزاد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه برگزاری جشنواره تئاتر کودک و نوجوان در همدان ارتباط خوبی با فرهنگ استان در بخش های مختلف برقرار کرده است، گفت: این ارتباط سبب ارتقا شاخص های فرهنگی استان همدان در بخش زیرساخت ها شده که مردم از نتایج این ارتقا بهره مند می شوند.

آزاد با بیان اینکه همدان از سالن های خوبی برای اجرای نمایش بهره مند است، گفت: به این دلیل فعالیت هنرمندان استان همدان در عرصه نمایش مطلوب است.

وی با تاکید بر اینکه رضایت میهمانان و هنرمندان حاضر، از برگزاری جشنواره در اولویت فعالیت های مسئولان استان است، افزود: با برنامه ریزی های انجام شده همدان امسال نیز کارنامه درخشانی در برگزاری جشنواره های بین المللی به ثبت می رساند.

استاندار همدان با اشاره به اینکه همدلی و همکاری خوبی در استان همدان برای میزبانی از جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان وجود دارد، عنوان کرد: این امر فضا را برای بهبود شرایط برگزاری و میزبانی از جشنواره های بین المللی دیگر فراهم می کند.

وی با یادآوری شعار جشنواره نوزدهم "تئاتر و نقش آن در آموزش و تربیت مخاطب" عنوان کرد: مخاطب کودک و نوجوان روحیه ای تاثیرپذیر دارد و تاثیرگذاری با نمایش بر این مخاطب ماندگار خواهد بود.

آزاد با تاکید بر اینکه تئاتر مبتنی بر هنر متعالی می تواند کودکان و نوجوانانی با شخصیت هایی متعهد و مقید به اصول الهی و ارزشهای اخلاقی تربیت کند، گفت: این امر وظیفه هنرمندان عرصه تئاتر کودک و نوجوان را سنگین تر می کند.

وی هنر متعالی را افزاینده قدرت نرم نظام برای مقابله با تهدیدات نرم دانست و گفت: در جنگ نرم، هنر و تجهیز به ابزار آن کشور را در میدان مبارزه پیروز می کند.

نوزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان 16 تا 22 مهر برگزار می شود.