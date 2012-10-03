آذربایجان اجازه استفاده از خاک خود علیه همسایگان را نخواهد داد/ دیدگاه کارشناسان



به گزارش خبرگزاری مهر، داشقین شکاراف در گفتگوی اختصاص با روزنامه نیوز چاپ پاکستان قویا شایعه‌های منتشر شده رسانه‌های غربی را مبنی بر آمادگی این کشور برای فراهم کردن تسهیلات مورد نیاز رژیم اسرائیل در حمله احتمالی به مراکز هسته‌ای ایران، رد کرد.

این دیپلمات در این باره گفت: الهام علی اف رئیس جمهوری آذربایجان به خاطر سیاست هایش در تمامی دنیا مورد احترام است. آذربایجان عضو سازمان همکاری اسلامی است و همه باید اطمینان داشته باشند که این کشور اجازه نمی‌دهد قلمرو آن برای اقدامات تجاوزکارانه علیه یک کشور دیگر عضو سازمان همکاری اسلامی مورد استفاده قرار بگیرد.



سفیر جمهوری آذربایجان در پاکستان می‌گوید: آذربایجان سیاست عدم مداخله در امور دیگر کشورها را دنبال کرده است و اجازه نخواهد داد تا تل آویو از قلمرو هوایی یا زمینی آذربایجان برای حمله به ایران یا هر کشور دیگری استفاده کند.



گزارش های رسانه ای درباره احتمال حمله اسرائیل به ایران از طریق خاک جمهوری آذربایجان درحالی است که باکو تاکنون بارها بر استقلال خود در مقابل چنین اقداماتی تاکید کرده است.





شعیب بهمن، پژوهشگر ارشد موسسه مطالعات ایران و اوراسیا در روسیه اخیرا طی یادداشتی برای " مهر " در همین رابطه موقعیت و موضع جمهوری آذربایجان در تنش های بین ایران از یک سو و غرب و اسرائیل از سوی دیگر را مورد بررسی قرار داده است.

او نیز ضمن رد این احتمال و حمله اسرائیل علیه ایران از خاک آذربایجان پنج دلیل را برای ندادن اجازه از سوی آذربایجان به اسرائیل برای حمله به ایران بر می شمارد.



نقش و جایگاه ایران در نقشه ژئوپلیتیکی جهان، مناسبات، پیوندها و اشتراکات تاریخی میان بین ایران و آذربایجان، توافقنامه همکاری‌های دوستانه بین دو کشور، و مخالفت روسیه با نزدیکی باکو به واشنگتن و تل آویو از دلایل عمده ای هستند که به زعم این کارشناس مانع از محقق شدن حمله به ایران از طرق خاک آذربایجان می شود.

دالغا خاتین‌اوغلو کارشناس جمهوری آذربایجان و مدیر اخبار سرویس ایران خبرگزاری ترند، نیز در باره گزارش رسانه های غربی در خصوص این حملات می گوید: در این باره چند نکته قابل ذکر وجود دارد؛ اول این که گزارشها بدون اشاره به نام دقیق منبع ذکر شده است، برای نمونه خبرگزاری رویترز در گزارش خود تنها نام یکی از چهار منبع خود را ذکر کرده که او خود نیز گفته اطلاعی از موضوع همکاری آذربایجان و اسرائیل ندارد. آقای راسیم موسی بیگ اف کارشناس سیاسی، همچنین یکی از نمایندگان مستقل پارلمان آذربایجان هست. قبلا هم مجله فارین پالیسی دقیقا در همین مضمون گزارشی داده بود که با واکنش بسیار سخت آذربایجان مواجه شد و آذربایجان به شدت این گفته ها را رد و تقبیح کرد.





دالغا خاتین اوغلو



این کارشناس آذربایجانی در ادامه می گوید: اولا فاصله سه پایگاه از چهارپایگاه نظامی آذربایجان قابلیت ارائه سرویس سوختگیری دوباره به جنگنده های اف 16 و اسکورتهای اف 15 اسرائیل را دارند، اما فاصله این پایگاهها مثلا تا سایت غنی سازی نظنز دست کمی از فاصله خود اسرائیل به این سایت ندارد. یعنی حدود 3000 کیلومتر مسافت که از سوخت مورد نیاز جنگنده برای مسیر رفت و برگشت بیشتر است. موضوع دوم اینکه ایران و آذربایجان بیش از 600 کیلومتر مرز زمینی دارند و هر دو تفاهمنامه "قرار ندادن اراضی خود در اختیار کشور دیگری برای حمله به دیگران" را سالهاست امضا کرده اند. موضوع سوم هم که در این گزارش مطرح شده، اشاره به استفاده از پهبادهایی است که طراحی آن متعلق به اسرائیل است، اما قرار است در آذربایجان مونتاژ شود و گفته شده است که از این پهبادها می تواند برای عملیات جاسوسی استفاده شود.



وی می گوید: برد عملیاتی این پهبادهای شرکت «ایرواستار» اسرائیل که رقم آنها به 60 فروند خواهد رسید، حدود 200 کیلومتر است، در حالی که سایتهای غنی سازی فردو، نطنز، تاسیسات هسته ای «یو سی اف» اصفهان و غیره از 1000 تا نزدیک به 3000 کیلومتر از آذربایجان مسافت دارند. از طرفی این نوع پهبادها قابل شناسایی برای رادارهای ایران هستند.



من شخصا این گزارش را بهمراه گزارش فارین پالیسی واقعا غیرمنطقی ارزیابی می کنم، مقامات آذربایجان هم به دفعات هم مخالفت خود را با حمله به ایران اعلام کرده اند و هم به صراحت گفته اند که در سناریوی حمله نقشی نخواهند داشت.