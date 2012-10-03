۱۲ مهر ۱۳۹۱، ۱۱:۵۴

مرکز پژوهش‌های مجلس:

استنادات معاونت فرهنگی وزارت ارشاد برای لغو مجوز چشمه کافی نیست

مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد که در موارد مطروحه از سوی معاونت فرهنگی ارشاد، با توجه به اینکه نه درباره نشر چشمه صدق می‌کند و نه مستند به اسناد قانونی است، جهت تعلیق مجوز، محرومیت از حضور در نمایشگاه کتاب تهران و لغو پروانه نشر آن موسسه کفایت نمی‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ساز و کارهای رسیدگی به تخلفات ناشران را بررسی کرد.

دفتر مطالعات فرهنگی این مرکز در ارزیابی خود از ساز و کارهای رسیدگی به تخلفات ناشران آورده است: مجموع بررسی‌های دفتر مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که در عین حساسیت معاونت فرهنگی به مدیریت ارزشی حوزه نشر، با توجه به آیین نامه‌ها و مقررات رسیدگی به تخلفات ناشران از یک سو و روند طی شده از جانب معاونت فرهنگی وزارت ارشاد در رابطه با رسیدگی به تخلفات ناشران (به ویژه نشر چشمه) از سوی دیگر، مسیر شفاف و درستی در این رابطه طی نشده است.

در موارد مطروحه از سوی معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با توجه به اینکه نه درباره نشر چشمه صدق می‌کند و نه مستند به اسناد قانونی است، جهت تعلیق مجوز، محرومیت از حضور در نمایشگاه کتاب تهران و لغو پروانه نشر آن موسسه کفایت نمی‌کند.

