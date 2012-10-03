اختصاص 380 میلیارد ریال برای گازرسانی به روستاهای اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، فیروز خدایی صبح چهارشنبه در بازدید از پروژه های گازرسانی به شهرهای "قصابه" و "مرادلو" شهرستان مشگین شهر تصریح کرد: از مجموع هزار و 700 روستای استان تاکنون به 333 روستا گازرسانی شده که این میزان 47 درصد خانوارهای روستایی استان را شامل می شود.

وی با بیان اینکه تلاش می کنیم تعداد خانوارهای روستایی بهره مند از گاز طبیعی به 62 درصد برسانیم، افزود: پروژه گازرسانی به 147 روستا با 15 درصد جمعیت روستایی استان در حال اجرا است که با بهره برداری از این پروژه ها خانوارهای روستایی برخوردار از گاز 15 درصد افزایش می یابد.

خدایی با اشاره به پوشش گاز طبیعی در سطح استان اضافه کرد: از 26 شهر استان هم اکنون 24 شهر که 99 درصد جمعیت شهری استان را تشکیل می دهند از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند که گازرسانی به دو شهر تازه التاسیس "قصابه" و "مرادلو" هم در دست اجرا است.

مدیر عامل شرکت گاز استان پیش بینی کرد تا پایان امسال گازرسانی به این دو شهر به تکمیل و به بهره برداری برسد.

