سیرمطالعاتی برای تمام اقشار جامعه تعریف شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسن اسماعیل پورصبح چهارشنبه در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان خرم بید اظهار داشت: ایجاد سیر مطالعاتی برای اقشار مختلف جامعه نیازمند برنامه ریزی است که برای پیگیری این موضوع می توانیم در انجمن کنابخانه های عمومی ستادی تشکیل دهیم.
وی تصریح کرد: دراداره کتابخانه های عمومی شهرستانها باید طرح های مطلوب و فرهنگی برای افزایش سرانه مطالعه و نهضت مطالعه مفید ارائه شود تا اداره کل کتابخانه های عمومی فارس بتواند حمایت های لازم را انجام دهد.
مدیرکل کتابخانه های عمومی فارس در ادامه با اشاره به پرداخت نیم درصد سهم کتابخانه ها توسط شهرداری خرم بید بیان کرد: شهرداری در صورتی که پیگیر بحث فرهنگی در این شهرستان است باید نسبت به پرداخت کامل سهم نیم درصدی خود دغدغه مندتر باشد.
حجت الاسلام اسماعیل پورهمچنین تاکید کرد: جانمایی کتابخانه عمومی شهرستان خرم بید بزودی توسط اداره کل کتابخانه های عمومی فارس صورت می پذیرد وسپس این موضوع به فرمانداری این شهرستان اعلام می شود.
