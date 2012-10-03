ساخت فیلم موهن نشانه ترس از صدور دین اسلام به جهان است

به گزارش خبرنگار مهر، سید ولی الله عظمتی در حاشیه تجمع اعتراضی مردم رشت در هتک حرمت ساحت مقدس پیامبر اعظم (ص) اظهار داشت: دشمنان با ساخت این فیلم موهن به دنبال ایجاد تفرقه بین مسلمانان هستند اما تقویت انسجام اسلامی بار دیگر توطئه‌ های آنان را خنثی خواهد کرد.

وی بیان داشت: کشورهای غربی با انواع ترفندها به دنبال اسلام هراسی و تمسخر ارزش های اسلامی با بهانه‌ های مختلف مانند آزادی بیان و اندیشه هستند.

فرماندار رشت این گونه رفتارها از سوی دشمنان اسلام را نشانه پستی و زبونی آنان دانست و گفت: تهیه و پخش فیلم موهن اهانت به ساحت نورانی پیامبر بزرگ اسلام (ص) اقدامی نفرت انگیز و نشانه زوال و شکست آمریکا و صهیونیسم در برابر موج اسلام خواهی و بیداری اسلامی است.

وی تاکید کرد: این گونه اقدامات وقیحانه دشمنان اسلام نه تنها مانع گسترش روزافزون اسلام خواهی در دنیا نخواهد شد بلکه افزایش نفرت و انزجار بیشتر ملتها از طاغوتهای زمان را به همراه خواهد داشت.

عظمتی تصریح کرد: بدون شک این اقدام زشت و ننگین که با طراحی کاخ سفید و نهادهای صهیونیستی انجام شده است موج بیداری اسلامی و نهضت ضد استکباری را در جهان بیش از پیش گسترش و با افزایش روند گرایش به اسلام در آمریکا و غرب، زوال طراحان سناریوی اسلام هراسی و اهانت به مقدسات مسلمانان بویژه پیامبر اعظم(ص) را سرعت خواهد بخشید.

تجمع اعتراضی مردم همیشه در صحنه رشت ساعت 10 صبح چهارشنبه در میدان شهدای ذهاب این شهر برگزار شد.