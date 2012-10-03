به گزارش خبرگزاری مهر، سردار دکتر غلامرضا جلالی رییس سازمان پدافند غیرعامل کشور در پیامی از وزیر ارشاد به‌دلیل تحریم اسکار تشکر کرد.

در قسمتی از این پیام آمده است: توطئه اخیر توهین بزرگ و نابخشودنی به ساحت مقدس پیامبر عظیم‌الشان اسلام(ص) در ساخت فیلمی که بیشترین و بدترین اهانت ها را به برترین برگزیده خداوند بر روی زمین روا داشت در هجمه صهیونیست‌ها و استکبار به ارزش‌ها و مقدسات اسلامی سابقه طولانی داشته و دارد.

در قسمتی دیگر از این پیام آمده است: اگرچه جشنواره‌ها فرصتی برای ابلاغ پیام انقلاب اسلامی به جهانیان است، اولین قدم اما در این راه بی‌اعتنائی به اسکار آمریکایی است.

در خاتمه چنین آمده است: اینک اقدام مقتدرانه وزیر محترم ارشاد در خصوص تحریم و عدم حضور در اسکار را به‌عنوان همدلی و همراهی با قلوب مجروح و زخم دیده یک و نیم میلیارد مسلمان جهان در مقابل توهین به پیامبر عظیم‌الشان اسلام را پاس داشته، به رغم سیاه نمایی بدخواهان این اراده خلل ناپذیر و وعده محتوم الهی است که نور و رحمت پیامبر خاتم(ص) برخلاف اراده مستکبران تمام عالم را فرا خواهد گرفت.