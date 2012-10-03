۱۲ مهر ۱۳۹۱، ۱۲:۰۳

رییس سازمان پدافند غیرعامل:

اقدام مقتدرانه ارشاد در تحریم اسکار را پاس می‌داریم

سردار جلالی در پیامی تأکید کرد: اقدام مقتدرانه وزیر محترم ارشاد در خصوص تحریم و عدم حضور در اسکار را به‌عنوان همدلی و همراهی با قلوب مجروح و زخم دیده یک و نیم میلیارد مسلمان جهان در مقابل توهین به پیامبر عظیم‌الشان اسلام(ص) را پاس می‌داریم.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار دکتر غلامرضا جلالی رییس سازمان پدافند غیرعامل کشور در پیامی از وزیر ارشاد به‌دلیل تحریم اسکار تشکر کرد.

در قسمتی از این پیام آمده است: توطئه اخیر توهین بزرگ و نابخشودنی به ساحت مقدس پیامبر عظیم‌الشان اسلام(ص) در ساخت فیلمی که بیشترین و بدترین اهانت ها را به برترین برگزیده خداوند بر روی زمین روا داشت در هجمه صهیونیست‌ها و استکبار به ارزش‌ها و مقدسات اسلامی سابقه طولانی داشته و دارد.

در قسمتی دیگر از این پیام آمده است: اگرچه جشنواره‌ها فرصتی برای ابلاغ پیام انقلاب اسلامی به جهانیان است، اولین قدم اما در این راه بی‌اعتنائی به اسکار آمریکایی است.

در خاتمه چنین آمده است: اینک اقدام مقتدرانه وزیر محترم ارشاد در خصوص تحریم و عدم حضور در اسکار را به‌عنوان همدلی و همراهی با قلوب مجروح و زخم دیده یک و نیم میلیارد مسلمان جهان در مقابل توهین به پیامبر عظیم‌الشان اسلام را پاس داشته، به رغم سیاه نمایی بدخواهان این اراده خلل ناپذیر و وعده محتوم الهی است که نور و رحمت پیامبر خاتم(ص) برخلاف اراده مستکبران تمام عالم را فرا خواهد گرفت.

