تبدیل کردستان به کارگاه عمرانی/ عقب ماندگی زمان جنگ جبران می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا شهبازی در نشست با جمعی از خبرنگاران روزنامه ها و خبرگزاری های سراسری ضمنن تشریح بخشی از دستاوردهای عظیم نظام مقدس جمهوری اسلامی در منطقه کردستان کارهای صورت گرفته در طول دولت نهم و دهم را مهم عنوان کرد و گفت: باوجود اینکه در ابتدای پیروزی انقلاب گروهک های معاند به زعم خود در صدد سنگ اندازی در راه استقرار نظام اسلامی در کردستان بودند اما به یاری خدا و همراهی مردم خداجوی این خطه از میهن اسلامی خیال خام دشمنان در دلسرد کردن مردم کردستان از انقلاب به جایی نرسید.

وی تحمیل جنگ هشت ساله به مردم ایران و درگیری مستقیم مناطق غربی کشور با دشمن بعثی را نیز یادآور شد و افزود: هرچند در نهایت مردم ایران با پیروزی و سربلندی دوران دفاع مقدس را پشت سر گذاشتند اما آثار تخریب و ویرانی به جا مانده از جنگ، متاسفانه باعث عقب ماندگی مقطعی این خطه از میهن عزیزمان شد.

استاندار کردستان عنوان کرد: با عنایت خاص رهبری عظیم الشان و همت رییس جمهور سخت کوش خوشبختانه در سال های اخیر شاهد جهش و توسعه استان در ابعاد مختلف فرهنگی، عمرانی، کشاورزی و امنیتی بوده ایم به طوری که امروز به جرات می توان گفت منطقه کردستان یکی از امن ترین مناطق کشور است.

وی تبدیل استان به یک کارگاه بزرگ عمرانی را نیز مورد اشاره قرار داد و گفت: تلاش در راستای چهار خطه کردن راه های اصلی مواصلاتی استان، آسفالت جاده های روستایی، احداث و به بهره برداری رساندن خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی در روستاهای دور افتاده ، گازرسانی به نزدیک به 700 روستا و 20 شهر استان، در دست احداث بودن بیمارستان 540 تختخوابی و مرکز قلب سنندج، تحویل هفت سد و در دست احداث بودن 11 سد دیگر در استان که دو سد گاران و زیویه در مهرماه جاری آبگیری می شوند و بسیاری دیگر از طرح های کشاورزی و تولیدی صنعتی تنها بخش کوچکی از خدمات نظام مقدس جمهوری اسلامی به مردم قدرشناس و نجیب کردستان است.

شهبازی در بخش دیگری از سخنان خود وجود دو مرز رسمی سیرانبند بانه و باشماق مریوان در استان اشاره کرد و افزود: مجاورت با منطقه اقلیم کردستان عراق فرصت صادرات محصولات تولیدی استان به کشور همسایه را فراهم کرده که این مهم پتانسیل خوبی جهت شکوفایی اقتصادی منطقه است.

وی تلاش برای رسمی کردن مرز سیف در سقز را نیز از برنامه های آتی مدیریت استان کردستان عنوان کرد و گفت: امیدواریم با استفاده از پتانسیل های بخش معدن و همچنین اعتبارات بسیار مناسبی که در طرح توسعه بخش کشاورزی به کردستان اختصاص یافته است با ایجاد شغل و جذب سرمایه گذاران بیشتر در استان بتوانیم مشکل بیکاری جوانان این خطه از میهن اسلامی را نیز تا حدود بسیار زیادی حل کنیم.

استاندار کردستان در پایان این نشست دو ساعته ضمن اعلام رضایت نسبی و قابل قبول مردم کردستان از خدمات دولتمردان اظهار امیدواری کرد در مدت زمان باقی مانده تا پایان عمر دولت دهم با همت و تلاش مدیران اجرایی استان طرح های باقی مانده دولت خدمتگزار به خصوص در بخش طرح های مهر ماندگار نیز به پایان رسیده و مردم خوب کردستان شاهد افزایش سطح رفاه در جامعه باشند.